MEB'den il içinde nakli çıkmayan öğretmenler için resmi yazı
Milli Eğitim Bakanlığı il içi nakli çıkmayan kadrolu öğretmenlerin mazeret tayinlerini yapılabileceğini duyurdu.
|18 Şubat 2021 00:02
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