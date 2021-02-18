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MEB'den il içinde nakli çıkmayan öğretmenler için resmi yazı

Milli Eğitim Bakanlığı il içi nakli çıkmayan kadrolu öğretmenlerin mazeret tayinlerini yapılabileceğini duyurdu.
 18 Şubat 2021 00:02
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MEB'den il içinde nakli çıkmayan öğretmenler için resmi yazı

Milli Eğitim Bakanlığı, il içi mazeret tayinlerinde nakli çıkmayan öğretmenler için, duyuruya çıkılarak, tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre il içi yer değiştirme işlemlerinin yapılabileceğini duyurdu.

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Memurlar.Net
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