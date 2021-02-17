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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 500 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1829 artarak 500 bin 38'e yükseldi.
 17 Şubat 2021 23:48
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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 500 bini geçti

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 65 bin 380 artışla 28 milyon 384 bin 461'e çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1829 artarak 500 bin 38'e yükseldi.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 18 milyon 481 bini, Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 337 milyon 704 bini geçti.

ABD medyasının temel aldığı Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre ise ülkedeki Kovid-19 vakaları 27 milyon 757 bin 609, hayatını kaybedenlerin sayısı 488 bin 103 olarak tespit edildi.

En fazla vaka ve ölüm California'da

ABD'de California eyaleti 3 milyon 485 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 579 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 837 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında da 47 bin 498 ölümle California birinci sırada bulunuyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada olan ABD'yi 10 milyon 937 binden fazla vakayla Hindistan ve 9 milyon 921 bini aşkın vakayla Brezilya takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), federal hükümet tarafından eyaletlere dağıtılan aşı sayısının 71 milyon 657 bini, toplam aşı yaptıranların ise 55 milyon 220 bini geçtiğini kaydetti.

CDC'nin internet sitesinde güncellenen yeni rakamlara göre, ABD'de, 39 milyon 670 binden fazla kişiye ilk doz, 15 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.
Anadolu Ajansı
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