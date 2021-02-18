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Tipi altında 1825 rakımlı Alacabel'de doğum günü sürprizi

Konya Antalya Karayolundaki 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde yolu açık tutabilmek için kar ve tipide mesai yapan karayolları çalışanları, doğum günü olan bir mesai arkadaşlarına kar küreme kamyonunda pastalı doğum günü sürprizi yaptı.
 18 Şubat 2021 01:58
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Tipi altında 1825 rakımlı Alacabel'de doğum günü sürprizi

Konya Antalya Karayolundaki 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde yolu açık tutabilmek için kar ve tipide mesai yapan karayolları çalışanları, doğum günü olan bir mesai arkadaşlarına kar küreme kamyonunda pastalı doğum günü sürprizi yaptı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Karayolları ekiplerindeki çalışanlar, Konya-Antalya Karayolundaki 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde tipi altında zorlu mesai yapıyor. Özellikle kış aylarında adından sıkça söz ettiren ve Konya Antalya Karayolunun sık sık kapandığı Alacabel mevkisi bu kez farklı bir olaya ev sahipliği yaptı. Zorlu kış şartlarında kar ve tipi altında yolu trafiğe açık tutabilmek için günlerce Karayolları bakımevinde kalarak 7/24 mesai yapan ve sürekli yol üzerinde çalışan ekiplerdeki görevliler, bu kez Alacabel'de tipi altında mesai arkadaşlarına doğum günü sürprizi yaptı. Karayolları çalışanı Recep Örnek, 41. yaşına kar küreme kamyonu içerisinde arkadaşlarının doğum günü sürprizi ile girdi.

Kar küreme kamyonuna bindi, pastayla şaşkınlık yaşadı

Recep Örnek, arkadaşlarıyla birlikte tipi altında yolu açık tutabilme mücadelesi verirken, kar küreme kamyonuna bindiğinde üzerinde mumlar yanan pastayı görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Örnek, yaşadığı şaşkınlığı attıktan sonra mumları üfleyerek, "41 yaşımıza girdik, 41 kere maşallah" diye konuştu. Mesai arkadaşları da Örnek'in doğum gününü kutladı. Daha sonra kar temizleme çalışmalarında görev yapan araçların sürücüleri hep birlikte kornaya bastı ve çalışmalarına devam etti. Recep Örnek, daha sonra mola sırasında gittikleri Karayolları bakımevinde pastasını arkadaşlarıyla birlikte kesti ve büyük mutluluk yaşadı.
İhlas Haber Ajansı
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