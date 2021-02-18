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Devlet Malzeme Ofisi Sözleşmeli Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik

Devlet Malzeme Ofisi Sözleşmeli Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
 18 Şubat 2021 02:21
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Devlet Malzeme Ofisi Sözleşmeli Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik
YÖNETMELİK Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: DEVLET MALZEME OFİSİ SÖZLEŞMELİ PERSONELİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 - 13/2/2009 tarihli ve 27140 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Malzeme Ofisi Sözleşmeli Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin EK-1 ve EK-2'si ekteki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü yürütür.

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