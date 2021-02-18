Altun: Eli kanlı örgütün kökünü kazıyacağız
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 5 yıl önce Ankara Merasim Sokakta gerçekleştirilen saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada "Kadın, genç, yaşlı, çocuk ayırt etmeyen bu eli kanlı örgütün kökünü kazıyacağız" ifadelerini kullandı.
|18 Şubat 2021 02:29
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı tarafından Ankara Merasim Sokaktaki saldırıyla ilgili hazırlanan videoyu Twitter hesabından paylaştı. Altun, yaptığı açıklamada "Bugün, terör örgütü PKK tarafından Ankara Merasim Sokak'ta gerçekleştirilen, 29 vatandaşımızın hayatını kaybettiği alçak saldırının 5'inci yıl dönümü. Kadın, genç, yaşlı, çocuk ayırt etmeyen bu eli kanlı örgütün kökünü kazıyacağız. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.
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