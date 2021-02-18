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Şampuanı bile belediyeye ödettiler

Yenişafak Gazetesinde yer alan habere göre: Antalya Kumluca CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nun özel alışverişlerinin parasını belediyeye ödettiği ortaya çıktı. Köleoğlu, bir marketten müşteri kartıyla aldığı saç dökülmesine karşı şampuan, erkek şortu, sürahi ve tava gibi tüm ihtiyaçlarını belediye iştiraki Sarnıçtepe İnşaat Şirketi'ne fatura etti. Hakkında 2 milyon liralık yolsuzluk iddiası bulunan Köleoğlu'na soruşturma açılmıştı
 18 Şubat 2021 07:15
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Şampuanı bile belediyeye ödettiler

Antalya'da CHP'li belediyelerin skandalları bitmek bilmiyor. Bu kez de Kumluca Belediyesinde yapılanlar pes dedirtti. Daha önce 2 milyon liralık yolsuzluk iddiasıyla gündem olan CHP'li Kumluca Belediye Başkan Mustafa Köleoğlu'nun bu kez de özel ihtiyaçlarını belediye kasasından ödediği ortaya çıktı. Köleoğlu'nun bebek şampuanından, renkli şortta kadar aldığı her ürünü Kumluca Belediyesinin iştiraki olan Sarnıçtepe İnşaat Enerji Turizm Limited Şirketi'ne fatura ettiği öne sürülüyor.

2020 yılı CHP belediyeciliği tarafından en çok heykel yapılan yıl oldu. Bir çok CHP'li belediye çeşitli heykelleri şehirlerin meydanları dikti. 2021 yılın ilk heykelleri de büyük bir hızla hazırlanıyor. Son olarak Bolu belediyesi tarafından dikilmesi planlanan boz ayı heykeli tepkiler üzerine kızıl geyik heykeli ile değiştirildi.

KART CHP'Lİ BAŞKANIN!

Yeni Şafak'ın ulaştığı belgelere göre, Alman sermayeli Metro Gross Market'in Konyaaltı Şubesi'nden Başkan Mustafa Köleoğlu'nun müşteri kartı kullanılarak defalarca alışveriş yapıldı. Ancak bu alışverişler Köleoğlu'nun kendisi yerine Kumluca Belediyesi şirketi olan ve daha önce işçi kıyımı ile gündeme gelen Sarnıçtepe İnşaat Enerji Turizm Limited Şirketi'ne fatura edildi. Beş bin TL ile bin TL arası değişen faturalardaki bedeller de çoğunlukla bir şirket yetkilisinin kullandığı kredi kartıyla ödendi.

SÜRAHİ DE VAR IZGARA DA

İki dönemdir görev yapan CHP'li başkanın müşteri kartı ile yapılıp belediyeye fatura ettiği alışverişlerde, bir şirketin ihtiyaç duymayacağı, ancak bir hanenin tüketim listesinde yer alacak ürünler yer alması dikkat çekti. CHP'li Başkan, zincir marketten, makarna, top keke, pudingten pirince, bulgurdan şehriyeye, temizlik malzemesinden, ay çiçek yağına kadar birçok ürün almış. Kasalarca meyveler, turşu, cam kaseler, kapaklı sürahi, renkli erkek şortu, elektronik mini ev aletleri, tava, tava döküm mangal ızgarası da belediyenin iştirakı Sarnıçtepe şirketine fatura edilmiş.

BEBE ŞAMPUANI VE NEMLENDİRİCİ!

Başkanın belediyeye ödettiği alışveriş listesinde saç dökülmesine karşı şampuan, mineral duş jeli, bebe şampuanı, 3 katlı tuvalet kağıdı, çamaşır deterjanı ve temizlik malzemeleri de yer alıyor. Yaz tatillerini unutmayan ve kişisel bakıma dikkat eden Köleoğlu nemlendirici, diş macunu, ıslak havlu ve çöp torbası almayı da ihmat etmedi. Muhabirimiz, söz konusu iddiaları belediyenin basın bürosuna sordu. Yetkili "Konuyu başkana ileteceğim" dedi ancak şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

BAŞKANA SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Daha önce 2 milyon liralık yolsuzlukla anılan ve 2019 yılı faaliyet programı mecliste onaylanmayan, belediye lojmanına usulsüz harcamalar yapan Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu hakkında İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin yaptığı inceleme tamamlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma izni verildi. Müfettişlerin yaptığı incelemelerde Köleoğlu'nun belediye yönetimine eş başkan benzeri ataması, sahildeki belediye lojmanına yaptığı usulsüz harcamalar, usulsüz görevlendirmeler tespit edildi.

Ayşe Mine Alioğlu
Yeni Şafak
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