Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında 9 gözaltı kararı
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
|18 Şubat 2021 07:33
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda örgüt içerisinde faaliyet gösteren ve sosyal medya üzerinden propaganda yaptığı değerlendirilen 5'i Suriye 4'ü Irak uyruklu 9 şüphelinin adreslerine özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi.
Koçbaşıyla kapısı kırılarak girilen evlerde bazı şüpheliler gözaltına alındı.
Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.
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