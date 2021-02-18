Mağaradaki kavgada kan aktı: 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı
|18 Şubat 2021 06:50
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Edinilen bilgiye göre kavga, Eyyübiye ilçesine bağlı Topdağı Mahallesinde meydana geldi. Mahallenin dağlık bölgesinde yer alan bir mağarada iddiaya göre iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle çıkan taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı.
1 ÖLÜ 6 YARALI
Kavgada ağır yaralanan Mahmut Kama (33) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı 6 kişi ise ihbar üzerine bölgeye gönderilen 112 Acil Servis ekiplerince kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme başlatan polis, mermilerin hedefi olan bir otomobil ile 2 adet ruhsatsız silah ele geçirdi.
Kavgaya karışan şahısların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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