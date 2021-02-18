Okuma azmiyle kanseri atlattı

12 yaşında kemik kanserine yakalanan Azerbaycanlı İlham Hasanova, 6 yıllık bir mücadele sonucunda hem kanseri atlattı hem de çok istediği üniversiteyi kazandı. Hastalığı boyunca bir an bile umutsuzluğa kapılmayıp eğitimini sürdüren Hasanov "Bir taraftan kemoterapi alırken diğer taraftan ders çalışmak çok zordu ama kendime bir söz vermiştim. İyileşecek, okuluma devam edecek ve çok sevdiğim gitarımı tekrar elime alacaktım. Şimdi hem sağlığıma hem de diplomama kavuştum" dedi.

KOLUNDAKİ AĞRI İLK BELİRTİ OLDU

İlham Hasanov, Kara Harp Okulu Harbiyeden emekli Elhan Hasanov ile Hicran Hasanov'in iki çocuğundan biriydi. Babasının aldığı gitarla çalıp söylemeye başladı. Ancak tam bu sırada kolunda bir ağrı başlamıştı. Önce gitardan kaynaklandığını düşündüler. Ağrılar şiddetlenince hastaneye gittiler. Filmler çekildi, onkoloji servisine yönlendirildi. Küçük İlham'ın kolunda kemik tümörü (Ewing Sarkoma) vardı. Hastalığının üçüncü evresindeydi. Doktorlar yurt dışında tedavi görmesi gerektiğini söyleyince 3 gün 3 gece süren bir otobüs yolculuğu ile Türkiye'ye geldiler. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Çocuk Onkolojisi bölümünde tedaviye başlandı.

HİÇBİR HASTALIK SİZDEN GÜÇLÜ DEĞİL

Tedavi sürecinde kalacak bir yerleri olmadığı için annesiyle birlikte KAÇUV'un Aile Evine yerleşen İlham'a burası tam bir yuva oldu. Tedavisi sürerken Aile Evinde İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından atanan öğretmenlerin ders verdiği sınıflarda eğitime katılan İlham, sınavlara girdi ve ortaokuldan sonra liseyi de bitirerek üniversiteyi kazandı. Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesinin Elektronik bölümünü kazanan İlham, kanserle mücadele ederken moralini hiç bozmamaya çalıştığını söyleyen İlham Hasanov, kendisi gibi kanserle savaşan çocuklara ve gençlere de şu mesajı veriyor: Hayatta hiçbir hastalık sizden daha güçlü değil. Bunu unutmayın ve savaşın. Ben moralimi yüksek tutmak için üniversite öğrencisi olduğumu hayal ettim. En sevdiğim hobim olan gitarla bolca vakit geçirdim" diye anlattı

DERS ÇALIŞMAK HASTA ÇOCUĞU HAYATA BAĞLIYOR

Türkiye'de yılda 3 bin 500 çocuğa kanser teşhisi konduğunu ve bu rakamın nükslerle birlikte 5 bine ulaştığını söyleyen KAÇUV Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İnci Yıldız, çocukluk çağı kanserlerinin büyük oranda başarıyla tedavi edildiğini ifade etti. Çocukların geri kalan hayatlarına sağlıkla devam edebildiklerini hatırlatan Prof. Dr. Yıldız, tedavi sürecinde okul ve derslere devam etmenin büyük önem taşıdığını belirterek, eğitimin tedavi sonuçlarını da olumlu etkilediğini söyledi. Prof. Dr. Yıldız, eğitim umuduna tutunan çocukların motivasyonlarının güçlendiğine şahitlik ettiklerini belirtti.

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