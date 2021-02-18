1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Okuma azmiyle kanseri atlattı

Kemoterapi sırasında derslerini aksatmayıp üniversiteyi kazanan Azerbaycanlı İlham Hasanov "Üniversite hayali beni hayata bağladı. Şimdi hem sağlığıma hem de okuluma kavuştum" dedi
 18 Şubat 2021 07:40
+Aa- Yazdır
Okuma azmiyle kanseri atlattı

12 yaşında kemik kanserine yakalanan Azerbaycanlı İlham Hasanova, 6 yıllık bir mücadele sonucunda hem kanseri atlattı hem de çok istediği üniversiteyi kazandı. Hastalığı boyunca bir an bile umutsuzluğa kapılmayıp eğitimini sürdüren Hasanov "Bir taraftan kemoterapi alırken diğer taraftan ders çalışmak çok zordu ama kendime bir söz vermiştim. İyileşecek, okuluma devam edecek ve çok sevdiğim gitarımı tekrar elime alacaktım. Şimdi hem sağlığıma hem de diplomama kavuştum" dedi.

KOLUNDAKİ AĞRI İLK BELİRTİ OLDU

İlham Hasanov, Kara Harp Okulu Harbiyeden emekli Elhan Hasanov ile Hicran Hasanov'in iki çocuğundan biriydi. Babasının aldığı gitarla çalıp söylemeye başladı. Ancak tam bu sırada kolunda bir ağrı başlamıştı. Önce gitardan kaynaklandığını düşündüler. Ağrılar şiddetlenince hastaneye gittiler. Filmler çekildi, onkoloji servisine yönlendirildi. Küçük İlham'ın kolunda kemik tümörü (Ewing Sarkoma) vardı. Hastalığının üçüncü evresindeydi. Doktorlar yurt dışında tedavi görmesi gerektiğini söyleyince 3 gün 3 gece süren bir otobüs yolculuğu ile Türkiye'ye geldiler. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Çocuk Onkolojisi bölümünde tedaviye başlandı.

HİÇBİR HASTALIK SİZDEN GÜÇLÜ DEĞİL

Tedavi sürecinde kalacak bir yerleri olmadığı için annesiyle birlikte KAÇUV'un Aile Evine yerleşen İlham'a burası tam bir yuva oldu. Tedavisi sürerken Aile Evinde İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından atanan öğretmenlerin ders verdiği sınıflarda eğitime katılan İlham, sınavlara girdi ve ortaokuldan sonra liseyi de bitirerek üniversiteyi kazandı. Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesinin Elektronik bölümünü kazanan İlham, kanserle mücadele ederken moralini hiç bozmamaya çalıştığını söyleyen İlham Hasanov, kendisi gibi kanserle savaşan çocuklara ve gençlere de şu mesajı veriyor: Hayatta hiçbir hastalık sizden daha güçlü değil. Bunu unutmayın ve savaşın. Ben moralimi yüksek tutmak için üniversite öğrencisi olduğumu hayal ettim. En sevdiğim hobim olan gitarla bolca vakit geçirdim" diye anlattı

DERS ÇALIŞMAK HASTA ÇOCUĞU HAYATA BAĞLIYOR

Türkiye'de yılda 3 bin 500 çocuğa kanser teşhisi konduğunu ve bu rakamın nükslerle birlikte 5 bine ulaştığını söyleyen KAÇUV Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İnci Yıldız, çocukluk çağı kanserlerinin büyük oranda başarıyla tedavi edildiğini ifade etti. Çocukların geri kalan hayatlarına sağlıkla devam edebildiklerini hatırlatan Prof. Dr. Yıldız, tedavi sürecinde okul ve derslere devam etmenin büyük önem taşıdığını belirterek, eğitimin tedavi sonuçlarını da olumlu etkilediğini söyledi. Prof. Dr. Yıldız, eğitim umuduna tutunan çocukların motivasyonlarının güçlendiğine şahitlik ettiklerini belirtti.

ZİYNETİ KOCABIYIK
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
AYM'den ters kelepçeye 15 bin lira tazminat kararı
18 Şubat 2021 09:46		 '2023 yılına kadar Türkiye'de yıkıcı hortumlar görebiliriz'
18 Şubat 2021 09:44
Baharın müjdesi cemrelerin ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşecek
18 Şubat 2021 09:36		 Özkök: e-Nabız sıram geldi ve torpilsiz aşımı oldum
18 Şubat 2021 09:32
Yağmurdan sonra toplanıyor, kilosu 40 TL'ye satılıyor
18 Şubat 2021 09:29		 Hanifi Dede'den aşı için gelen sağlıkçılara sazlı sözlü 'korona' bestesi
18 Şubat 2021 09:26
Hakurk'a bayrak diken kahraman Yüzbaşı
18 Şubat 2021 09:16		 Bilim Kurulu Üyesi, kademeli normalleşmenin detaylarını anlattı
18 Şubat 2021 09:00
10 dakikada 1 aşı kuyruğu
18 Şubat 2021 08:05		 NYT'yi yandaş ilan ettiler
18 Şubat 2021 07:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:51 - Faizsiz konut edindiren şirketlere denetim geliyor09:49 - Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı09:46 - AYM'den ters kelepçeye 15 bin lira tazminat kararı09:44 - '2023 yılına kadar Türkiye'de yıkıcı hortumlar görebiliriz'09:42 - Sosyal Güvenlik Kurumu 79 iş yerini satışa çıkardı09:39 - Reuters'tan Ağbal analizi... Erdoğan'ın hoşuna gitmeyecek adımları söyleyecek biri
09:36 - Baharın müjdesi cemrelerin ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşecek09:35 - Dolar güne yükselişle başladı09:32 - Özkök: e-Nabız sıram geldi ve torpilsiz aşımı oldum09:29 - Yağmurdan sonra toplanıyor, kilosu 40 TL'ye satılıyor09:26 - Hanifi Dede'den aşı için gelen sağlıkçılara sazlı sözlü 'korona' bestesi09:20 - Şehitler adına bağış toplayan çetenin lideri parayı kumarda yemiş
09:16 - Hakurk'a bayrak diken kahraman Yüzbaşı09:12 - Buğra Kavuncu'ya FETÖ'cü diyen Ümit Özdağ ifadeye çağırıldı09:10 - Halkbank'ta sevindiren iki karar09:05 - DMO görevde yükselme yönetmeliği değiştirildi09:00 - Bilim Kurulu Üyesi, kademeli normalleşmenin detaylarını anlattı
08:56 - İstihbarat kayıtlarındaki 1 milyonluk katil: Kamuran Ataman
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
MEB'den il içinde nakli çıkmayan öğretmenler için resmi yazı
Dolar 7 liranın altını gördü, elektronik ürünlerin fiyatı düştü
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
Şampuanı bile belediyeye ödettiler
Bilim Kurulu Üyesi, kademeli normalleşmenin detaylarını anlattı
10 dakikada 1 aşı kuyruğu
Kredi dolandırıcılığında zarardan banka sorumlu
NYT'yi yandaş ilan ettiler
OYAK'ta çalışanları davayı nerede açabilir?
İHA ve SİHA'lar 20 milyar dolar getirdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Metil alkol 11
doğan cüceloğlu 4
sirke 1
ay sonunda birinci olan yazarın puanı 4
ağaçlandırmak 1
ay ışığında 2
salgında doğu karadenizin başı çekmesi 2
tavuk döner 3
gökpınar gölü 1
baba parası 3
SON İLANLAR
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 50 işçi alacak
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Kilimli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Zonguldak Gökçebey SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
TÜBİTAK, 2 Uzman Yardımcısı Alacak
Tokat Tanoba Belediyesi 2 İşçi Alacak
Sakarya Çevre Enerji İhtiyaç Maddeleri San, İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam