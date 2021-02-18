Dolar 7 liranın altını gördü, elektronik ürünlerin fiyatı düştü

ELEKTRONİK YÜZDE 10 UCUZLADI

Geçtiğimiz yıl kasım ayında 8,5832 ile tarihi zirvesini gören dolar/TL, altı ay aradan sonra 7 lira seviyesinin altına geriledi. Dolar/TL 6,91 TL ile 5 Ağustos 2020 tarihinden beri en düşük seviyeyi gördü. Avro/TL ise 8,38 seviyelerine kadar indi. Kurda yaşanan gerileme kendini en çok elektronik ürünlerde gösterdi. Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan kurdaki düşüşle birlikte elektronik eşya fiyatlarının ocak ayından bu yana yüzde 10 ucuzladığına dikkat çekti. Gürcan "Biz tüm alımları TL üzerinden yapıyoruz. Kur riski taşımıyoruz. Dolar ve avro bazında olan ürünlerde ise hızlı çıkışları hemen tüketiciye yansıtmıyoruz. Kur, elektronik eşya fiyatlarına ne kadar yansıdı diye sorarsanız olacak ayından bu yana yüzde 10 indirim oldu diyebilirim" dedi.

89 milyar liralık pazar

Pandemi döneminde elektronik ürünlerin satışının da artığını dile getiren Gürcan "Pandemide e-Ticaret'in perakende içerisindeki payı yüzde 5'lerden yüzde 12-13'lere kadar çıktı. Teknoloji perakende pazarı ise bu dönemde yüzde 37,8'lik büyüme ile 89 milyar liraya ulaştı. Uzaktan eğitim ve uzaktan çalışma ile satışı en çok artan ürünler bilgisayar ve tabletler oldu. Onu telefon, tüketici elektroniği ürünleri ve büyük beyaz eşya izledi. Bu dönemde 55 inç üzeri TV satışları ile büyük boyutlu fırın ve buzdolaplarının satışları artış gösterdi. Uyku takibi yapan, kalp atışını ve oksijen seviyesini ölçen akıllı saatler de rağbet gördü" ifadelerini kullandı.

Daha da düşecek

Fiyat karşılaştırma platformu Akakçe'nin Genel Müdürü Koray Karataş özellikle bilgisayar tarafında ciddi indirimler olduğunu söyledi. Karataş "Laptoplar, robot süpürgeler, tele-vizyonlar ve cep telefonları gibi elektronik eşyalarda yüzde 5-18 arası fiyat düşüşleri oldu. Özellikle dizüstü bilgisayar kategorisinde oldukça önemli fiyat düşüşleri var. Zaten yüksek kurdan stoğa çekilmiş ürünler ile ağırlıklı yerli üretime dayalı beyaz eşya ve küçük ev aletleri kategorilerinde ise bu trendi görememekteyiz. Döviz kurları düşüp stabilleştiği için fiyatlarda da biraz daha düşüş bekleyebiliriz" dedi. Alışveriş yapanlara da önerilerde bulunan Karataş "Alışveriş yaparken mutlaka fiyatları karşılaştırın. Çünkü bu indirim oranları bile satıcıdan satıcıya değişebiliyor. Fiyatları kontrol ederek gerçek indirime ulaşabilirler. Ayrıca fiyat grafiklerini de mutlaka incelesinler" diye konuştu.

SIFIR OTODA İNDİRİM YOK AMA KAMPANYA VAR

(ALİ ÇELİK) Döviz kurlarında yaşanan negatif yönlü ilerleyiş otomobil fiyatlarında da etkisini göstermeye başladı. Otomotiv sektörünün en büyük veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın konuyla ilgili yaptığı açıklamada ocak ayının başına dikkat çekerek "2021'e iştahsız başlayan kullanılmış otomobil pazarında, sene başından beri yüzde 15 oranında fiyatlar geriledi. Düşüşün mart sonuna kadar yüzde 6'lık bir oranda devam edeceğini ön görüyoruz. Buda yılın ilk çeyreği için yaklaşık yüzde 20 fiyatların düşmesi demek. Bu noktada talebin düşük olması ve döviz kurlarında yaşanan düşüş etkili" ifadelerini kullandı. Sıfır km araç pazarında ise stok maliyetlerinin yüksek olduğunu vurgulayan Yalçın "Geçtiğimiz yıl yaşanan tedarik sıkıntıları hafiflese de otomotiv üretiminde stok maliyetleri pandemi sebebiyle hala yüksek. Sıfır araçlarda fiyatların geri gelmesi zor ancak çeşitli kampanyalarla pazar desteklenecektir. Mart sonu nisan başı gibi talepte bir miktar artış öngörüyoruz. Bu durumda hem 2. el hem sıfır pazarında fiyatlar daha satabil olacaktır" diye konuştu.

(ÖMER TEMÜR)