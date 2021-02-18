Bazı illere gönderilen enjektörde sorun var

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre:L Milliyet'e konuşan Eryazğan, 15 yıldır süren sistemde, aşı enjektörü ve aşı atık kutusunun aşı ile birlikte il müdürlükleri aracılığıyla aile hekimlerine dağıtıldığını ve bunca yıl bu konuda sıkıntı yaşanmadığını ifade etti. Eryazğan, "Kovid-19 aşısında ise bazı problemlerle karşı karşıyayız. Bazı illerde enjektörlerde sorun var" dedi.

Bu illerin Manisa, Edirne, Şanlıurfa, Çanakkale, Malatya, Bursa, Bolu ve Muş olduğunu aktaran Eryazğan, "Bazı illerde enjektör dağıtımında, bazı illerde ise enjektörün kendisinde sorun var. Aşı enjektörünün uç kısımındaki tıkanıklıktan dolayı çalışmadığı, gelen 100 enjektörden 30'nun problemler çıkarttığı bilgisi tarafımıza iletildi" diye konuştu.



'Bakanlığa ilettik'

Bakanlık ile daha önce yaptıkları görüşmelerde enjektör, aşı atık kutusu gibi lojistik hizmetlerde sıkıntı çekilmemesi için uygulamalar yaptıklarını söyleyen Eryazğan, şunları kaydetti:

"Ama şu anki durumda aşı enjektörünün bir kısmının çalışmadığını, bunun da aşı hijyenini etkilediğini düşünüyoruz. Aşı belirli bir hijyen noktasında belirli kurallara göre yapılması gereken bir konu. Enjektörü sürekli değiştirerek aşının çekilmesi çok doğru değil. Bu noktada görüşlerimizi ve geri bildirimlerimizi bakanlığımıza ilettik. Çözümünü bekliyoruz. Ayrıca aşı atık kutusu ve aşıyla ilgili çıkan tıbbi atık malzemelerinin, tıbbi atık kutularının dağıtılmasında da tüm ülke genelinde problem var."