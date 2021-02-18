Kredi dolandırıcılığında zarardan banka sorumlu
|18 Şubat 2021 08:20
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Milliyet'ten Cihat Aslan'ın haberine göre: Antalya'da bir otelde çalışan Mehmet Ali Rüzgar, 2019 Ağustos ayında Facebook'ta gördüğü özel bir bankaya ait 'Düşük faizli taşıt kredisi' reklamına tıklayınca başına gelmeyen kalmadı. Bankanın uygulamasına benzer şekilde düzenlenmiş zararlı yazılımla kopya sayfaya yönlendirilen Rüzgar'ın tüm hesap bilgileri ve şifresi, dolandırıcıların eline geçti. Bu bilgilerle online kart oluşturup alışveriş yapan dolandırıcılar, ayrıca Rüzgar'ın adına 48 ay vadeli 36 bin liralık kredi çekti. 10 dakika içerisinde gerçekleşen olayların ardından sözkonusu banka tarafından aranan Rüzgar'a 34 bin TL'lik EFT talimatı verdiği iletildi. Bankayı arayan Rüzgar, paranın gönderilmesinin iptal edilmesini istese de paranın çoktan İstanbul Şişli'deki özel bir bankaya EFT yapıldığını öğrendi.
İki ayrı görüş
Yaşadığı şok sonrası savcılığa başvuran Rüzgar, kredi işlemleri sırasında bankanın kendisini bilgilendirmediğini belirterek, şikayetçi oldu. 10-15 dakika içerisinde 70 bin lira dolandırıldığını anlatan Rüzgar, "36 bin TL kredi çekilerek anında EFT yapılmış. Bankadan savcılığa yönlendirdiler. Krediyi ödemem için banka maaşıma bloke koydu. Dava açıldı, bilirkişi görevlendirildi. İlk bilirkişi bankanın olayda kusuru olmadığını belirtti. Bu rapora itiraz ettim. İtirazım, bankanın kredi çekilirken SMS'le bilgilendirmemesi, aramamasıydı. Görevlendirilen yeni bilirkişiler tekrar inceleme sonrası, bankanın kusuru olduğu raporunu verdi" ifadelerini kullandı. Antalya 2. Tüketici Mahkemesi de, bilirkişi raporlarını dikkate alarak Mehmet Ali Rüzgar'ın bankaya borcu olmadığını, üst mahkemeye itiraz yolu açık olmak üzere kararını verdi.
'Fatura vatandaşa kesilemez'
Rüzgar'ın avukatı Barış Karahan şu bilgileri paylaştı: "Sözkonusu banka kredi çekilirken bir bilgilendirme yapmadı. İş işten geçtikten sonra hesabından çekilen kredinin EFT yapıldığını bildiriyor. Mahkeme incelemesini yaptığında, bankanın gerekli güvenlik önlemleri ve tedbirleri almadığı, önleyici mesajlar ve bilgilendirmeler yapmadığı ciddi ihmali olması nedeniyle faturanın vatandaşa kesilemeyeceğini belirterek, bankayı haksız buldu. İnternet bankacılığı aracılığıyla kredi kullanılması durumunda, bankaların tüketiciyi telefonula veya SMS yoluyla bilgilendirilmesi gerekiyor. Bunu çoğu banka yapıyor. Sözkonusu banka bunu ihmal etmiş."
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