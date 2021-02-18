Drift yapıp kaçtı, polis aracına çarptı
|18 Şubat 2021 08:25
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Çorlunun Rumeli Mahallesi Dibek Sokak üzerinde dirift yapan bir otomobil, park halindeki bir araca çarparak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan aracı yakalamak için çalışma başlattı. Kaçan otomobili, Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde gören polis ekipleri, dur ihtarında bulundu, ancak araç sürücüsü ihtara uymayarak kaçmaya devam etti.
Polisin de takviye ekiplerle kovaladığı araç, Devlet Hastanesi önünde ters yola girip, önünü kesmeye çalışan polis aracına çarparak durdu. Her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, kaçan otomobilde bulunan 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Araçtaki şüphelilere, dirift yapmaktan 12 bin lira para cezası uygulanırken, otomobil de 2 ay trafikten men edildi. Şüpheliler hakkında ayrıca, soruşturma başlatıldı.
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