En riskli virüs senaryosu...Yüzden fazla hayvanda mevcut !
|18 Şubat 2021 08:27
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İlk olarak 2019'un son günlerinde ortaya çıkan corona virüs (Covid-19) pandemisi gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.
Corona virüs ile ilgili gezegenimizin dört bir yanında yüzlerce bilimsel araştırma yürütülüyor. Yapılan yeni bir araştırmada yeni bir corona virüs pandemisine neden olabilecek 876 memeli belirlendi.
Independet'ta yer alan habere göre, en tehlikeli senaryo ise Covid ve MERS'in birleşmesi. Zira yapılan araştırmaya göre, bu iki virüsü aynı anda taşıyabilecek 100'den fazla hayvan mevcut. Bilim insanları, ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin veri tabanı GenBank aracılığıyla 411 corona virüsün genetik dizisini çıkardı. Ekip bu dizileri bilgisayar algoritması kullanarak taradı. Söz konusu algoritma, her virüsün 12'den fazla memelide konaklayabileceğini belirledi. Ayrıca taranan her hayvan türünün en az 5 corona virüse ev sahipliği yapabileceği belirtildi.
Araştırmanın yazarları, "rekombinasyon" diye bilinen bu genetik karışımın, SARS-CoV-2 genlerinin başka bir corona virüs ile karıştığı durumda son derece tehlikeli olabileceği ihtimalinin altını çiziyor.
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