TEM'de trafiği kilitleyen kaza
|18 Şubat 2021 08:40
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Kaza, TEM Otoyolu Aslantepe Mevkiinde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emniyet şeridindeki çevik kuvvet otobüsüne arkadan gelen hafif ticari araç çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan iki kişiden biri yaralandı. Olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ambulans yaralıyı alarak hastaneye kaldırdı.
Kaza yapan otobüste bulunan çevik kuvvet personeli de başka bir otobüs ile olay yerinden ayrıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu FSM istikametinde yoğun araç trafiği oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılması için çalışmalar sürüyor.
TRAFİK YÜZDE 44
İBB yoğunluk haritasına göre İstanbul'da trafik köprü girişleri ve kaza noktasında yoğunlaşıyor. Dün sabah saatlerinde kar yağışı nedeniyle yüzde 70'lere çıkan trafik bugün yüzde 40'larda.
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