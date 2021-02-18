İstanbul ve 19 ilde yüz yüze eğitime kar engeli
Bazı kentlerde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bugün de başlanamayacak. İstanbul'un aralarında bulunduğu toplam 20 kentin valilikleri, okulların kapalı olacağını açıkladı.
|18 Şubat 2021 08:41
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Samsun'da Yakakent hariç tüm ilçelerde 2 gün yüz yüze eğitim yapılmayacak.
İstanbul, Ordu, Gümüşhane, Rize, Kars ve Yozgat'ta da bugün okullar kapalı.
Giresun'un il merkezi ve bazı ilçelerinde bugün ve yarın yüz yüze eğitim yapılmayacak.
Trabzon, Bursa ve Çorum'da da bugün bazı ilçelerde okullar kapalı.
Kastamonu'da 13, Konya'da 10, Balıkesir'de 12, Nevşehir'de 4, Tokat'ta 3 ilçede yüz yüze eğitime bugün başlanamayacak.
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