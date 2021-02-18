İstanbul ve 19 ilde yüz yüze eğitime kar engeli

Samsun'da Yakakent hariç tüm ilçelerde 2 gün yüz yüze eğitim yapılmayacak.

İstanbul, Ordu, Gümüşhane, Rize, Kars ve Yozgat'ta da bugün okullar kapalı.

Giresun'un il merkezi ve bazı ilçelerinde bugün ve yarın yüz yüze eğitim yapılmayacak.

Trabzon, Bursa ve Çorum'da da bugün bazı ilçelerde okullar kapalı.

Kastamonu'da 13, Konya'da 10, Balıkesir'de 12, Nevşehir'de 4, Tokat'ta 3 ilçede yüz yüze eğitime bugün başlanamayacak.