DMO görevde yükselme yönetmeliği değiştirildi
Devlet Malzeme Ofisi, görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinde düzenleme yapıldı
|18 Şubat 2021 09:05
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18 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle Devlet Malzeme Ofisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde düzenleme yapıldı.
Yapılan değişiklikleri aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
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