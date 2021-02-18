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DMO görevde yükselme yönetmeliği değiştirildi

Devlet Malzeme Ofisi, görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinde düzenleme yapıldı
 18 Şubat 2021 09:05
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DMO görevde yükselme yönetmeliği değiştirildi

18 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle Devlet Malzeme Ofisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde düzenleme yapıldı.

Yapılan değişiklikleri aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
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