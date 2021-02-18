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İstihbarat kayıtlarındaki 1 milyonluk katil: Kamuran Ataman

Gara'da 13 kişiyi şehit eden 'Şorej' kod adlı PKK'lı katil Kamuran Ataman'ın örgütün elebaşlarından Duran Kalkan'ın yakın korumalığını da yaptığı ortaya çıktı. Hendek eylemlerinden yol kesmeye kadar birçok terör eyleminin başında bulunan Kamuran Ataman, 1 milyon lira ödülle turuncu kategoride aranıyordu.
 18 Şubat 2021 08:56
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İstihbarat kayıtlarındaki 1 milyonluk katil: Kamuran Ataman

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre: İstihbarat kayıtlarına göre, 'Şorej' kod adlı terörist Kamuran Ataman 35 yaşında. Terör örgütüne 23 Ağustos 2004 yılında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinden katıldı. Örgüt içinde sözde halkla ilişkiler faaliyetleri, sözde mahkeme üyeliği, sözde komutanlık gibi faaliyetlerde bulundu.

Türkiye'nin yanı sıra Irak ve Suriye'deki birçok terör eylemine katıldı. Aynı zamanda terör örgütünün elebaşlarından Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yaptı. Terör örgütünün sözde Türkiye saha sorumlusu İskan Akyüz ile yakın çalışmaya devam ediyordu.

2018 yılındaki bir çatışmada yaralanan ve Suriye'de tedavi edilen Kamuran Ataman, terörden arananlar listesinin turuncu kategorisinde yer alıyor. Başına vaat edilen ödül 1 milyon lira.

İŞTE O HAİNİN KİRLİ GEÇMİŞİ

- Kamuran Ataman'ın 2010 yılında Şırnak Beytüşşebap ilçesinde bulunan Kato Jirka alanına geldiği, 2011 yılında ameliyat olma amacıyla Irak'a geçiş yaptığı sonrasında tekrardan Kato alanına döndüğü ortaya çıktı.

İşte istihbarat birimlerinde Ataman'la ilgili tutulan kayıtlar:

- Beytüşşebap-Kato bölgesinde oluşturulan sözde mahkeme faaliyetleri içerisinde yer almak.

- Kato Jirka alanında sözde özel kuvvetler ve halkla ilişkiler sorumlusu olarak faaliyet göstermek.

- Beytüşşebap-Kato-Jirka kırsal alanında faaliyet yürütürken sivillere, polis, asker, hakim-savcı ve kaymakamlara yönelik eylem yapma arayışı içerisinde bulunmak.

- 2013 yılında Suriye'ye geçerek sözde Cizire Kantonu'nda hareketli taburlarda sözde Tabur Komutanı olarak faaliyet yürütmek.

- 2015 yılında Türkiye'ye dönerek 06 Ağustos 2015 tarihinde Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi Hisarkapı mevkiinde yol kesme eylemine katılmak.

- 25 Eylül 2015 günü Şırnak ili Beytüşşebap ilçe merkezine yapılan saldırı/baskın girişimini yöneten sorumlu örgüt mensupları arasında bulunmak.

- 13 Ekim 2016 tarihinde, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi Ayvalık Köyü-Hisarkapı arasında bulunan Dem Tepe mevkiinde gerçekleştirilen EYP'li eylemi düzenlemek.

- 2016 yılında Şırnak ili Beytüşşebap ilçesinde güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen eylemler içerisinde sözde takım komutanı olarak yer almak.

- 2017 yılında Cudi kırsal alanında örgütlenme yapmak.

- 2018 yılı içerisinde yaralandığı için tekrar Suriye'ye geçerek sözde Cizire Kantonu'nda bulunan Derik şehrindeki yaralı evinde tedavi gördü.

- 2019 yılı mayıs ayında Irak'ın kuzeyindeki Gara'da bulunan sözde cezaevi biriminde sorumlu olarak görevlendirildi.

YAKIN MESAFEDEN KALAŞNİKOF KULLANILMIŞ

Gara şehitleriyle ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. 13 şehidin PKK'lı katil Kamuran Ataman tarafından kurşuna dizildiği, birinin omuzundan, diğer 12'sinin ise başlarından Kalaşnikof tüfekle vuruldukları tespit edildi. Yapılan çalışmada cinayetleri bizzat Kamuran Ataman'ın işlediği ortaya çıktı.

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