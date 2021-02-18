Şehitler adına bağış toplayan çetenin lideri parayı kumarda yemiş
|18 Şubat 2021 09:20
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İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini Fikret T.'nin yaptığı Şehitler ve Gaziler Sosyal Hizmet Merkezi aracılığıyla dolandırıcılık yaptığı belirlenen bir çete tespit etti. Çete üyelerinin STK'lar, ticari işletmeler ve vatandaşları arayarak kendilerini emekli albay, gazi üsteğmen ve astsubay olarak tanıtıp, şehit yakınları ile gaziler için para topladığı saptandı. Kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik İzmir ile Ankara, İstanbul, Düzce ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyon yapıldı. 22 şüpheli gözaltına alındı. Çetenin yardım isteğini kabul eden vatandaşlardan 100 TL ile 300 TL arasında değişen paralar aldıkları, karşılığında da dergi, ajanda, bayrak gibi hediyeler verdikleri, para aldıkları bazı kişileri ise abone yaptıkları belirlendi.
AYLIK KAZANÇLARI 500 BİN LİRA
Bu kişilerin konum, isim, adres ve telefon bilgilerinin bilgisayarda tutulduğu ve düzenli olarak aradıkları belirlenen çete üyelerinin, abonelerden yılda 2 sefer düzenli bağış topladıkları tespit edildi. Çetenin, İstanbul ve Ankara'da da üyeleri bulunduğu, bu şahısların topladıkları paralardan da komisyon aldıkları saptandı. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda, görüşmelerde kullanılan konuşma metinleri ve çeşitli silahlara ait mermiler ele geçirildi. Şüphelilerin aylık kazançlarının 500 bin TL olduğu belirlendi. 22 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
ANKARA'DAN İZMİR'E KUMAR SEYEHATİ
Ankara'da yaşayan çete lideri Fikret T.'nin tam bir kumar ve bahis tutkunu olduğu ortaya çıktı. Çete lideri Fikret T.'nin her ay ortalama kazandığı 500 bin liranın büyük bölümünü bahis sitelerinde ve kumar masalarında harcadığı belirlendi. Fikret T.'nin 'şehit ve gazi yakınlarına yardım edeceğiz' yalanıyla insanların milli duygularını istismar ederek topladıkları yardımları kumarda hiç ettiği tespit edildi. Çete lideri Fikret T.'nin kumar oynamak için sık sık Ankara'dan İzmir'e seyahat ettiği bildirildi.
Ceyhan Torlak
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