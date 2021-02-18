1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şehitler adına bağış toplayan çetenin lideri parayı kumarda yemiş

İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda şehit ve gazi isimlerini kullanarak yardım toplayan çetenin lideri Fikret T.'nin aldığı tüm bağışları kumarda harcadığı ortaya çıktı. Tam bir kumar ve bahis tutkunu olan çete lideri Fikret T.'nin her ay ortalama kazandığı 500 bin liranın büyük bölümünü bahis sitelerinde ve kumar masalarında harcadığı belirlendi. Ankara'da yaşayan çete lideri Fikret T.'nin kumar oynamak için sık sık İzmir'e geldiği bildirildi. 22 çete üyesi adliyeye sevk edildi.
 18 Şubat 2021 09:20
+Aa- Yazdır
Şehitler adına bağış toplayan çetenin lideri parayı kumarda yemiş

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini Fikret T.'nin yaptığı Şehitler ve Gaziler Sosyal Hizmet Merkezi aracılığıyla dolandırıcılık yaptığı belirlenen bir çete tespit etti. Çete üyelerinin STK'lar, ticari işletmeler ve vatandaşları arayarak kendilerini emekli albay, gazi üsteğmen ve astsubay olarak tanıtıp, şehit yakınları ile gaziler için para topladığı saptandı. Kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik İzmir ile Ankara, İstanbul, Düzce ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyon yapıldı. 22 şüpheli gözaltına alındı. Çetenin yardım isteğini kabul eden vatandaşlardan 100 TL ile 300 TL arasında değişen paralar aldıkları, karşılığında da dergi, ajanda, bayrak gibi hediyeler verdikleri, para aldıkları bazı kişileri ise abone yaptıkları belirlendi.

AYLIK KAZANÇLARI 500 BİN LİRA

Bu kişilerin konum, isim, adres ve telefon bilgilerinin bilgisayarda tutulduğu ve düzenli olarak aradıkları belirlenen çete üyelerinin, abonelerden yılda 2 sefer düzenli bağış topladıkları tespit edildi. Çetenin, İstanbul ve Ankara'da da üyeleri bulunduğu, bu şahısların topladıkları paralardan da komisyon aldıkları saptandı. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda, görüşmelerde kullanılan konuşma metinleri ve çeşitli silahlara ait mermiler ele geçirildi. Şüphelilerin aylık kazançlarının 500 bin TL olduğu belirlendi. 22 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

ANKARA'DAN İZMİR'E KUMAR SEYEHATİ

Ankara'da yaşayan çete lideri Fikret T.'nin tam bir kumar ve bahis tutkunu olduğu ortaya çıktı. Çete lideri Fikret T.'nin her ay ortalama kazandığı 500 bin liranın büyük bölümünü bahis sitelerinde ve kumar masalarında harcadığı belirlendi. Fikret T.'nin 'şehit ve gazi yakınlarına yardım edeceğiz' yalanıyla insanların milli duygularını istismar ederek topladıkları yardımları kumarda hiç ettiği tespit edildi. Çete lideri Fikret T.'nin kumar oynamak için sık sık Ankara'dan İzmir'e seyahat ettiği bildirildi.

Ceyhan Torlak
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ablasına şiddet uygulayan eniştesini silahla öldürdü
18 Şubat 2021 09:54		 Yol tuzlama aracına saldırdılar
18 Şubat 2021 08:51
TEM'de trafiği kilitleyen kaza
18 Şubat 2021 08:40		 Drift yapıp kaçtı, polis aracına çarptı
18 Şubat 2021 08:25
Bazı illere gönderilen enjektörde sorun var
18 Şubat 2021 08:08		 Mağaradaki kavgada kan aktı: 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı
18 Şubat 2021 06:50
Evlerine giden polisler ölümden döndü: 2 yaralı
17 Şubat 2021 19:45		 Doktor önce diyetisyen eşini öldürdü, sonra intihar etti
17 Şubat 2021 18:58
Annesi koronadan ölen memurun ilk işi hesabını boşaltmak oldu
17 Şubat 2021 18:33		 Sağlık çalışanını 13 bıçak darbesiyle öldürmüştü: Mahkemede 'bıçakla üzerine düştüm' dedi
17 Şubat 2021 17:51
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:54 - Ablasına şiddet uygulayan eniştesini silahla öldürdü09:51 - Faizsiz konut edindiren şirketlere denetim geliyor09:49 - Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı09:46 - AYM'den ters kelepçeye 15 bin lira tazminat kararı09:44 - '2023 yılına kadar Türkiye'de yıkıcı hortumlar görebiliriz'09:42 - Sosyal Güvenlik Kurumu 79 iş yerini satışa çıkardı
09:39 - Reuters'tan Ağbal analizi... Erdoğan'ın hoşuna gitmeyecek adımları söyleyecek biri09:36 - Baharın müjdesi cemrelerin ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşecek09:35 - Dolar güne yükselişle başladı09:32 - Özkök: e-Nabız sıram geldi ve torpilsiz aşımı oldum09:29 - Yağmurdan sonra toplanıyor, kilosu 40 TL'ye satılıyor09:26 - Hanifi Dede'den aşı için gelen sağlıkçılara sazlı sözlü 'korona' bestesi
09:20 - Şehitler adına bağış toplayan çetenin lideri parayı kumarda yemiş09:16 - Hakurk'a bayrak diken kahraman Yüzbaşı09:12 - Buğra Kavuncu'ya FETÖ'cü diyen Ümit Özdağ ifadeye çağırıldı09:10 - Halkbank'ta sevindiren iki karar09:05 - DMO görevde yükselme yönetmeliği değiştirildi
09:00 - Bilim Kurulu Üyesi, kademeli normalleşmenin detaylarını anlattı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
MEB'den il içinde nakli çıkmayan öğretmenler için resmi yazı
Dolar 7 liranın altını gördü, elektronik ürünlerin fiyatı düştü
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
Şampuanı bile belediyeye ödettiler
Bilim Kurulu Üyesi, kademeli normalleşmenin detaylarını anlattı
10 dakikada 1 aşı kuyruğu
Kredi dolandırıcılığında zarardan banka sorumlu
NYT'yi yandaş ilan ettiler
İHA ve SİHA'lar 20 milyar dolar getirdi
OYAK'ta çalışanları davayı nerede açabilir?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tabu 1
zile basıp kaçmak 1
türkiye 2
kadraj 1
dezenfektan 3
japon şemsiyesi 1
ay sonunda birinci olan yazarın puanı 4
doğan cüceloğlu 4
tavuk döner 3
Metil alkol 11
SON İLANLAR
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 50 işçi alacak
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Kilimli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Zonguldak Gökçebey SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
TÜBİTAK, 2 Uzman Yardımcısı Alacak
Tokat Tanoba Belediyesi 2 İşçi Alacak
Sakarya Çevre Enerji İhtiyaç Maddeleri San, İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam