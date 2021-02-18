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Özkök: e-Nabız sıram geldi ve torpilsiz aşımı oldum

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, e-Nabız sırasının geldiğini ve 'torpilsiz bir şekilde' koronavirüs aşısı yaptırdığını duyurdu.
 18 Şubat 2021 09:32
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Özkök: e-Nabız sıram geldi ve torpilsiz aşımı oldum

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kendisinin de aşı yaptırdığını söyledi.

Özkök, yazısının 'e-Nabız sıram geldi ve torpilsiz aşımı oldum' başlıklı bölümünde süreci "Geçen hafta e-Nabız uygulamama beklediğim mesaj geldi. 65 yaş üstü olarak aşı sıram gelmişti. Hemen aşı randevusu için e-Nabız üzerinden harekete geçtim. Önce bir hastane tercihim var mı diye soruldu. Her zaman gittiğim Acıbadem Maslak Hastanesi'ni yazdım. Ama yoğunluk varmış ve e-Nabız bana sıra vermedi" diye anlattı.

Özkök, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i de andığı yazısına şöyle devam etti:

"Benim arkadaşım Doğu Perinçek gibi Mao'dan da torpilim olmadığı için e-Nabız bana 'alternatif bir yere' başvurmamı söyledi. Neticede, eşim Tansu Urla Devlet Hastanesi'nde...

Ben Beykoz Sağlık İlçe Müdürlüğü'nde aşılarımızı yaptırdık. Şunu söyleyeyim ki, Mao torpiline gerek kalmadı, her şey tıkır tıkır işledi...

NOT: Sevgili Doğu tabii ki şaka yapıyorum. 78 yaşındasın ve zaten bu aşı için sıranın geldiğini de biliyorum... Biraz kendimizle dalga geçelim de şu kasvet biraz gitsin diye yapıyorum."

Özkök yazısında "Montaj şapkamla Çin aşısı" notuyla aşı yaptırdığı ana dair bir fotoğraf da paylaştı.
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