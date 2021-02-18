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Dolar güne yükselişle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 18 Şubat 2021 09:35
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Dolar güne yükselişle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,98406,9850
Avro8,41308,4140
Sterlin9,64709,6960
ANKARA
ABD Doları6,95507,0050
Avro8,37308,4330
Sterlin9,58709,7870
Anadolu Ajansı
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