Baharın müjdesi cemrelerin ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşecek
|18 Şubat 2021 09:36
|+Aa- Yazdır
Halk kültüründe "baharın habercisi" kabul edilen cemrenin birincisi 19-20 Şubat'ta havaya düşecek.
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, "Ateş, kor, köz" gibi anlamları olan ve halk arasında birer hafta arayla düştüğü kabul edilen cemrenin, soğuk kış günlerinin ardından havayı, suyu ve toprağı ısıttığına inanılıyor.
Havaların ısınmasını temsil eden, bahar bayramı nevruzun yaklaştığının da göstergesi olan cemre ilk olarak 19-20 Şubat'ta havaya düşecek.
İkincisi cemre 26-27 Şubat tarihlerinde suya düşecek, üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart'ta toprağa düşecek.
Üçüncü cemrenin ardından baharın geldiği kabul ediliyor.
"Cemre düşmesi" ayrıca hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Prof. Dr. Özlü, Karadeniz'deki vakaların artış sebebini açıkladı
18 Şubat 2021 09:50
|AYM'den ters kelepçeye 15 bin lira tazminat kararı
18 Şubat 2021 09:46
|'2023 yılına kadar Türkiye'de yıkıcı hortumlar görebiliriz'
18 Şubat 2021 09:44
|Özkök: e-Nabız sıram geldi ve torpilsiz aşımı oldum
18 Şubat 2021 09:32
|Yağmurdan sonra toplanıyor, kilosu 40 TL'ye satılıyor
18 Şubat 2021 09:29
|Hanifi Dede'den aşı için gelen sağlıkçılara sazlı sözlü 'korona' bestesi
18 Şubat 2021 09:26
|Hakurk'a bayrak diken kahraman Yüzbaşı
18 Şubat 2021 09:16
|Bilim Kurulu Üyesi, kademeli normalleşmenin detaylarını anlattı
18 Şubat 2021 09:00
|10 dakikada 1 aşı kuyruğu
18 Şubat 2021 08:05
|Okuma azmiyle kanseri atlattı
18 Şubat 2021 07:40