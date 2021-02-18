Sosyal Güvenlik Kurumu 79 iş yerini satışa çıkardı
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Tokat'ta 79 iş yerini satışa sundu
|18 Şubat 2021 09:42
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