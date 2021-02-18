Sosyal Güvenlik Kurumu 79 iş yerini satışa çıkardı

REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ, ÖZEL NAMAZI VE DUASI Regaip Kandili gecesinde okunacak dualar hangileri, Regaib kandili namazı kaç rekat, ne zaman ve nasıl niyet edilerek kılınır. Kandil duası ve kandil namazını hazırladık.