1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AYM'den ters kelepçeye 15 bin lira tazminat kararı

Anayasa Mahkemesi, YÖK protestosunu takip ederken ters kelepçe takılan gazeteciye 15 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi. Savcının, "Kovuşturmaya yer yok" kararıyla kurtulan polisler yeniden yargılanacak.
 18 Şubat 2021 09:46
+Aa- Yazdır
AYM'den ters kelepçeye 15 bin lira tazminat kararı

Polis, 6 Kasım 2015 günü Beyazıt'taki 34. kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen YÖK protestosunda bianet muhabiri Beyza Kural'ı ters kelepçe takarak gözaltına almak istedi. Bir polis, gazeteci olduğunu söyleyen Beyza Kural'a "Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi değil artık, bunu öğreteceğiz size" diye bağırdı. Polis aracına kadar sürüklenen Kural, diğer muhabirlerin müdahalesi sonucu, gözaltına alınmadan serbest bırakıldı.

Tüm süreç boyunca Beyza Kural, kamerasıyla olanları kaydeden Beyza Kural uğradığı haksızlığın peşini bırakmadı. "Kolluk görevlilerinin güç kullanarak müdahale etmesi", "insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele", "ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edilmesi" gerekçeleriyle hukuk süreci başlattı.

SAVCI "KOVUŞTURMAYA GEREK" YOK DEDİ

Savcılık, polis memuru şüpheliler Y.Ş., N.D. ve K.A hakkında atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. İtirazları da reddedilince Beyza Kural Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.

Anayasa Mahkemesi 12 Ocak 2021'de karar verdi. tarihli kararında özetle şu değerlendirmelerde bulundu:

  • İnsan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının ihlal edildiğine,
  • İfade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine,
  • Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alınan insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının maddi ve usul boyutunun ihlal edildiğine,
  • Anayasa'nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ve Anayasa'nın 28' maddesinde güvence altına alınan basın özgürlüğünün ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verildi.

YENİDEN YARGILAMA YAPILACAK

  • İnsan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağı ile ifade ve basın özgürlüklerinin ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar bulunmaktadır.

MANEVİ TAZMİNAT ÖDENMESİNE OYBİRLİĞİYLE

  • Öte yandan somut olayda ihlalin tespit edilmesinin başvurucunun uğradığı zararların giderilmesi bakımından yetersiz olacağı açıktır. Dolayısıyla eski hale getirme kuralı çerçevesinde ihlalin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılabilmesi için insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağı ile ifade ve basın özgürlüklerinin ihlali nedeniyle yalnızca ihlal tespitiyle giderilemeyecek olan manevi zararları karşılığında başvurucuya net 15 bin TL manevi tazminat ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

Yasa gereği, kamu görevlilerinin hata ve suçlarından dolayı doğan tazminatlar devlet kasasından karşılanıyor.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Polis memuru görevi başında kalbine yenik düştü
18 Şubat 2021 14:45		 Doğan Cüceloğlu son yolculuğuna uğurlandı
18 Şubat 2021 14:22
Bilim Kurulu üyesi yanıtladı: Restoran ve kafeler nasıl açılacak?
18 Şubat 2021 13:10		 14 Şubat şikayetleri: Kız arkadaşıma gönderdiğim çiçeği babasına teslim ettiler...
18 Şubat 2021 12:12
Elazığ ve Şırnak'ta kar nedeniyle 103 köy yolu ulaşıma kapandı
18 Şubat 2021 12:08		 İşitme kaybına karşı her yaşta dikkatli olunmalı
18 Şubat 2021 11:33
Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni açıklandı
18 Şubat 2021 11:30		 Sağlık çalışanlarından Kovid-19 aşısı yaptıranlara 'tedbir' uyarısı
18 Şubat 2021 11:23
Vücuda direnç veren propolise talep salgın döneminde daha da arttı
18 Şubat 2021 11:12		 Van, Hakkari, Bitlis ile Muş için çığ, buzlanma ve don uyarısı
18 Şubat 2021 10:51
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:10 - Vaka sayılarının düştüğü ilde validen 'rehavet' uyarısı15:06 - Sağlık-Sen 'Ocak 2021 Türkiye Sağlık Çalışanları Raporu'nu paylaştı15:03 - Merkez Bankası rezervleri arttı14:54 - Pandemi döneminde herkes işçi çıkardı, bu ilde sigortalı sayısı arttı14:45 - 300 TL'lik elektrik faturası için ev sahibini öldürdü14:45 - Polis memuru görevi başında kalbine yenik düştü
14:32 - FETÖ'nün 'mahrem imamları' ile haberleşen 4 eski askeri okul öğrencisine hapis14:27 - Aşı olanların sayısı 6 milyonu geçti14:22 - Doğan Cüceloğlu son yolculuğuna uğurlandı14:20 - Türkiye'de en çok atıf alan ve H index'i en yüksek 6 bin akademisyenin tam listesi14:12 - Doktor öğretim üyesi müfettiş veya kariyer uzman kadrosuna naklen atanabilir mi?14:12 - Avukat ve haciz memurunu yakmaya çalışan sanıklara ceza yağdı
14:04 - Bakan Dönmez'den, Kastamonu'daki elektrik kesintileriyle ilgili açıklama14:01 - Merkez Bankası faizi değiştirmedi13:58 - İki bakanlıktan işbirliği: Okullarda uzmanlar 'animasyon' eğitimi verecek13:53 - Akşener de Pençe-Kartal 2 Harekatı'ndaki 'sorumluluk' tartışmalarına katıldı13:52 - Türk dünyası Meteoroloji formu Türkiye'de yapılacak
13:49 - Kademeli normalleşmede esnaftan 'ayağa kalkış kredisi' isteği
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası faizi değiştirmedi
Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni açıklandı
100 bindeki vaka ve aşı sayılarına göre hangi iller açılabilir?
Dolar 7 liranın altını gördü, elektronik ürünlerin fiyatı düştü
Bilim Kurulu Üyesi, kademeli normalleşmenin detaylarını anlattı
MEB'den il içinde nakli çıkmayan öğretmenler için resmi yazı
Marketler için 7 kritik düzenleme yolda
Pfizer: Güney Afrika varyantı aşının korumasını ciddi ölçüde azaltabilir
Uzman onbaşı kavgada silahla öldürüldü
Şampuanı bile belediyeye ödettiler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sirke 1
tabu 1
doğan cüceloğlu 4
luvi dilinden dilimize geçen kelimeler 1
şubat ayında 20 derece üstü sıcaklıklar 3
normalleşme 1
Gua geçidi 1
ay ışığında 2
gaspet 3
4 yaşındaki çocuğun cinayete kurban gitmesi 2
SON İLANLAR
Güneykaya Belediyesi işçi alacak
Atakum Belediyesi engelli işçi alacak
Gölyaka Belediyesi eski hükümlü işçi alacak
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 50 işçi alacak
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Kilimli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Zonguldak Gökçebey SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam