Ablasına şiddet uygulayan eniştesini silahla öldürdü
|18 Şubat 2021 09:54
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde ablasına şiddet uyguladığını ileri sürdüğü eniştesini silahla öldürdüğünü itiraf eden şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 13 Şubat'ta Hisar Mahallesi'nde yürüyüşe çıkan Ahmet Y, dağlık alanda bir kişinin hareketsiz yattığını görünce güvenlik güçlerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede başı ve göğsüne isabet eden 5 kurşunla yaşamını yitiren kişinin evli ve 4 çocuk babası Ramazan Yüksel olduğu belirlendi.
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Soruşturmayı derinleştiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yüksel'in katil zanlısının aralarında husumet bulunan kayınbiraderi Mahmut Ö. olduğunu tespit etti.
Zanlıyı gözaltına alan ekipler, evinde yaptıkları aramada suç aleti silahı buldu.
Emniyette cinayeti itiraf eden Mahmut Ö'nün, "Ablama sürekli şiddet gösteriyordu. Olay günü arabayla eniştemle beraber mahalleden 2 arkadaşımı aldım ve dağlık alana çıktık. Yaklaşık 200 metre yürüdükten sonra belimdeki silahı çıkartarak enişteme 5 el ateş ettim ve öldürdüm. Ardından 2 arkadaşımla beraber olay yerinden kaçtım." dediği öğrenildi.
Bunun üzerine olay günü Mahmut Ö'nün yanında bulundukları öne sürülen F.K ve R.Y. de gözaltına alındı.
Şüphelilerden F.K. ile R.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, Mahmut Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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