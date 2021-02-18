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Pantolonunu indirip,sağlık çalışanlarına küfretti!

Aile sağlığı merkezinde akılalmaz olay: Pantolonunu indirip sağlık çalışanlarına küfretti Diyarbakır'da, koronavirüs aşısı yapıldığı sırada Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen kimliği belirsiz kişi, pantolonunu indirdikten sonra kendisiyle ilgilenilmediği iddiasıyla küfretmeye başladı.
 18 Şubat 2021 10:22
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PANTOLONUNU İNDİREREK DIŞARI ÇIKTI

Sağlık çalışanları, kişinin kimlik bilgilerini isteyip, kendisiyle ilgilenileceğini belirterek, sakinleşmesini ve oturmasını talep etti. Bu sırada pantolonunu indirerek dışarı çıkan kişi, kendisiyle ilgilenilmediğini iddiasıyla sağlık çalışanlarına bağırmaya ve küfretmeye başladı.

Hemşire Sermin Yokuş'a yönelen kişi, bağırmaya ve küfretmeye devam etti. Yokuş, arkadaşları tarafından bir odaya götürülürken, durum polise bildirildi. Kimliği belirsiz kişi de dışarı çıkarıldı. Olay, cep telefonu ve güvenlik kameralarınca anbean kaydedilirken, hemşire Sermin Yokuş, 65 yaş üstü kişileri aşıladıktan sonra karakola giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri, kimliği belirsiz kişinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

"PANTOLONU İNİKTİ, AĞIR HAKARETLER ETMEYE BAŞLADI"

Yaşadığı korku dolu anları Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine anlatan hemşire Sermin Yokuş, 13 yıldır görev yaptığını dile getirerek, "Sistem o gün Türkiye geneli yoğunluk nedeniyle ağır işliyordu. Zaten kamera görüntülerinde de var. Kişinin kendisi pansuman için girdiğini iddia etti. Bağrışmalar geliyordu. Biz aşı uygulaması yaparken, en son bizim aşılama yaptığımız odaya girdi. Pantolonu inik bir şekildeydi. Orada ağır hakaretler, küfürler etmeye başladı. 'Pansuman yaptırmak istiyorum' dedi. Hastalar da biz de koridora çıktık. Sonra 'Bana pansuman yapılmadı, pansuman malzemesi verin' diye bağırmaya başladı. Ağır küfürler etti. Daha sonra yüz yüze bir temasımız oldu. Bu defa bana ve aileme küfretmeye başladı. İçerideki hastalar korkup kaçtı. Tekrardan küfretmeye başladı. Bana hakaretler, küfürler etmeye başladıktan sonra ben de bağırmaya başladım. Arkadaşlarım beni arka tarafa aldı. Ondan sonra kendisi tekrardan bizim acil odamıza gelip, malzemeleri yere attı" diye konuştu.

"ŞİKAYETÇİ OLDUM"

Küfür ve hakaretlerine maruz kaldığı kişinin, yaklaşık 8 dakika merkezde kaldığını ve daha sonra uzaklaştığını aktaran Yokuş, "Kişinin kimlik bilgisi yok. Hiçbir şey yok. Kendisinde olmadığı belliydi çünkü hem sallanıyordu hem de sarf ettiği küfürlerden dolayı kendisinde olmadığı belliydi. Polis çağırdık. Bir ekip geldi. Bizden eşkal istedi. Etrafı tarayacaklarını söylediler. 'Şikayetçi olacak mısınız?' diye sordular. Şikayetçi olacağımı söyledim. Yoğunluk olduğu için o esnada polis ekipleri ile gidemedim. Öğlen arası gittim ama kişinin eşkali dışında bir şey olmadığı için bir sonuç elde edemedim" dedi.

"BÖYLE ŞEYLERE ÇOK ÜZÜLÜYORUZ"

Normal şartlarda bu durumlarla çok karşılaştıklarını anımsatan Yokuş, şunları söyledi:

"İlk defa böyle ağırıyla karşılaştım. İnsanlarımız o kadar hoşgörüsüz ve duygusuzlaşmaya başladılar ki hoşgörülü olmak bu kadar zor değil. Bizim yaptığımız görev ne parayla ne de pulla yapılacak bir meslek değil. Vicdanımızla hareket ediyoruz. İnsanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz ama karşılığında o kadar seviyesiz şeyler görüyoruz ki. Bizi ailelerinden bir abla ya da kardeş olarak görmek varken neden bu şekilde bir tepkiyle karşılaşıyoruz, gerçekten anlam veremiyorum. Biz o şekilde davranmıyoruz hiçbir hastamıza. Hep vicdanımızla hareket ederek yardımcı olmaya çalışıyoruz ama karşılığında böyle şeyleri görünce de çok çok üzülüyoruz. Bir tek o olay değil son da olmayacak."
DHA
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