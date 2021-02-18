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Tüketici güven endeksi şubatta arttı

Tüketici güven endeksi şubatta aylık bazda yüzde 1,5 artarak 84,5 değerine yükseldi.
 18 Şubat 2021 10:21
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Tüketici güven endeksi şubatta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,5 arttı. Ocakta 83,3 olan endeks, şubatta 84,5'e çıktı.

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi ocakta 63,7 iken, şubatta yüzde 4,1 artarak 66,3 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi ocakta 83,8 iken, şubatta yüzde 0,8 artarak 84,5'e yükseldi.

Ocak ayında gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi 88,2 iken, şubatta yüzde 4 artarak 91,7 olarak gerçekleşti.

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ocakta 97,3 iken, şubatta yüzde 1,9 azalarak 95,5'e geriledi.
Anadolu Ajansı
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