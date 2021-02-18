Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Uzman onbaşı kavgada silahla öldürüldü
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir uzman onbaşı, çıkan kavgada silahla öldürüldü
|18 Şubat 2021 10:39
|+Aa- Yazdır
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir uzman onbaşı, çıkan kavgada silahla öldürüldü.
Alınan bilgiye göre, Aydoğdu Mahallesi'nde dün gece saatlerinde 8. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli uzman onbaşı Turgay Eyüpoğlu ile S.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
S.K. üzerinde bulundurduğu silahla Eyüpoğlu'nu yaraladı.
Eyüpoğlu, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı S.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
4 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|300 TL'lik elektrik faturası için ev sahibini öldürdü
18 Şubat 2021 14:45
|Sahte polis, FETÖ yalanıyla emekliyi 400 bin lira dolandırdı
18 Şubat 2021 13:20
|Çiğköfteciden sahte parayla çiğköfte aldılar, polis kıskıvrak yakaladı
18 Şubat 2021 11:53
|Şanlıurfa'da mağarada kan aktı: 2 ölü, 5 yaralı
18 Şubat 2021 11:50
|Yayanın ölümüne yol açan sürücü kaza yerinde düşen aynadan tespit edildi
18 Şubat 2021 11:35
|Gaziantep'te eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
18 Şubat 2021 11:19
|Pantolonunu indirip,sağlık çalışanlarına küfretti!
18 Şubat 2021 10:22
|Ablasına şiddet uygulayan eniştesini silahla öldürdü
18 Şubat 2021 09:54
|Şehitler adına bağış toplayan çetenin lideri parayı kumarda yemiş
18 Şubat 2021 09:20
|Yol tuzlama aracına saldırdılar
18 Şubat 2021 08:51