Van, Hakkari, Bitlis ile Muş için çığ, buzlanma ve don uyarısı
Van, Hakkari, Bitlis ile Muş için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulunuldu
|18 Şubat 2021 10:51
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Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Van ile Hakkari çevreleri kar yağışlı olacak.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar, güney ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise batı ve kuzeybatından yer yer 2 ila 4 kilometre kuvvetinde esecek.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 2, Hakkari'de 2, Muş'ta 1 ve Bitlis'te sıfırın altında 4 derece olması bekleniyor.
Yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskine, kuvvetli buzlanma ve don ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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