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Gaziantep'te eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
Gaziantep'te eşi tarafından bıçaklanan Suriye uyruklu kadın yaşamını yitirdi.
|18 Şubat 2021 11:19
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Gaziantep'te eşi tarafından bıçaklanan Suriye uyruklu kadın yaşamını yitirdi.
Beydilli Mahallesi 36 No'lu Sokak'ta yaşayan Suriye uyruklu Ali H. (38) ile eşi Nur Cemil H. (36) henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.
Tartışma sırasında Ali H. eşini göğsünden bıçakladı.
112 Acil Servis ekibi, Nur Cemil H'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadının cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Zanlının yakalanması amacıyla çalışmalar sürüyor.
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