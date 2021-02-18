Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni açıklandı
83 yaşında hayatını kaybeden Psikolog-Yazar Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni açıklandı.
|18 Şubat 2021 11:30
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Adli tabip hazırladığı raporda, aort damarının yırtılması sonucu Cüceloğlu'nun hayatını kaybettiğini bildirdi.
Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında evin çevresindeki güvenlik kamera kayıtları da incelendi.
Adli tabip hazırladığı raporda, Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedenini açıkladı.
Aort damarı yırtılması sonucu Cüceloğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.Ünlü yazar Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne soruşturma
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