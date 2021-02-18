Yayanın ölümüne yol açan sürücü kaza yerinde düşen aynadan tespit edildi
|18 Şubat 2021 11:35
|+Aa- Yazdır
Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde iki hafta önce kamyonetiyle çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücü, aracın kaza yerinde düşen dikiz aynasından kimliği tespit edilerek yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 3 Şubat'ta kırsal Mutluca Mahallesi'nde kamyonetiyle H.K'ye (21) çaparak ölümüne yol açan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Kaza yerindeki incelemede araca ait dikiz aynasını bulan ekipler, kamyonetin markası ve modelini tespit etti.
Görgü tanıklarının ifadesine başvuran ve çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini de inceleyen ekipler, aracın sahibinin o gün kırsal mahalleye çeyiz taşıyan H.D. olduğunu belirledi.
JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan H.D. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|300 TL'lik elektrik faturası için ev sahibini öldürdü
18 Şubat 2021 14:45
|Sahte polis, FETÖ yalanıyla emekliyi 400 bin lira dolandırdı
18 Şubat 2021 13:20
|Çiğköfteciden sahte parayla çiğköfte aldılar, polis kıskıvrak yakaladı
18 Şubat 2021 11:53
|Şanlıurfa'da mağarada kan aktı: 2 ölü, 5 yaralı
18 Şubat 2021 11:50
|Gaziantep'te eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
18 Şubat 2021 11:19
|Uzman onbaşı kavgada silahla öldürüldü
18 Şubat 2021 10:39
|Pantolonunu indirip,sağlık çalışanlarına küfretti!
18 Şubat 2021 10:22
|Ablasına şiddet uygulayan eniştesini silahla öldürdü
18 Şubat 2021 09:54
|Şehitler adına bağış toplayan çetenin lideri parayı kumarda yemiş
18 Şubat 2021 09:20
|Yol tuzlama aracına saldırdılar
18 Şubat 2021 08:51