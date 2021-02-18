100 bindeki vaka ve aşı sayılarına göre hangi iller açılabilir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada, "İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz." demişti.

Hali hazırda Sağlık Bakanlığı 100 bindeki haftalık vaka sayısını açıklamış durumdadır. Yine Bakanlığın sitesinden anlık olarak birinci ve ikinci doz aşı sayıları da açıklanmaktadır.

Memurlar.net olarak 100 bindeki vaka sayısı ile 100 bindeki aşı sayılarını bir tabloda düzenledik. Daha sonra aşı sayısının en yüksek ve haftalık vaka sayısının en düşük olduğu illeri bulabilmek için 100 bindeki aşı sayısını, 100 bindeki vaka sayısına böldük.

Bu formüle göre, aşılama sayısının en yüksek, vaka sayısının en düşük olduğu iller yukarıdan aşağıya verilmiştir.

Formülasyona göre, bugün itibariyle, Çankırı, Afyon, Eskişehir, Gümüşhane, Isparta, Kastamonu, Uşak, Batman, Çanakkale ve Aydın ilk aşamada, kısıtlamaların kaldırılabileceği iller olarak görülmektedir.

Memurlar.net'in Notu: Bu formülasyon ve tablo sadece tahminden ibaret olup, Bakanlık elindeki başka kriterlere göre başka bir formülasyon yapabilir.

Not 1: Aşı sayıları Sağlık Bakanlığının sitesinde anlık değişmektedir. Tabloda veriler, 18 Şubat 2021 tarih ve saat 9:55'e aitti.

Not 2: Kırmızı olarak gösterilen iller, 100 bindeki vaka sayısına göre en düşük vakanın olduğu ilk 20 ildir.

Not 3: Tablodaki il sıralaması, aşı sayısı en yüksek, vaka sayısı en düşük olması esas alınarak hazırlanmıştır. En üstteki iller, kısıtlamaların kaldırılabilmesine yakın olan illerdir. En alt sırada yer alan iller ise kısıtlamaların kaldırılmasının zor olduğu iller olarak görülmektedir.

Bu analiz bugün içindir. Haftaya verilere göre başka bir tablo oluşabilir.