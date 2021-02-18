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Çiğköfteciden sahte parayla çiğköfte aldılar, polis kıskıvrak yakaladı
Edirne'nin Havsa ilçesinde çiğköfteciden sahte parayla alışveriş yapan 2 zanlı gözaltına alındı.
|18 Şubat 2021 11:53
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Edirne'nin Havsa ilçesinde çiğköfteciden sahte parayla alışveriş yapan 2 zanlı gözaltına alındı.
Hacıisa Mahallesi'ndeki iş yerinden çiğköfte alan B.A. ve M.E'nin verdiği 100 liralık banknotun sahte olduğunu fark eden iş yeri sahibi S.Ç. durumu polise bildirdi.
Şüphelilerin kullandığı araç, polis ekiplerince Edirne'de durduruldu.
Araçta ve şüphelilerin üst aramasında sahte olduğu değerlendirilen banknotlar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler B.A. ve M.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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