Pfizer: Güney Afrika varyantı aşının korumasını ciddi ölçüde azaltabilir
|18 Şubat 2021 11:55
|+Aa- Yazdır
BBC Türkçe'de yer alan habere göre, COVID-19 aşısı üreticisi Pfizer Inc ve BioNTech Güney Afrika'da ortaya çıkan koronavirüs mutasyonunun aşının antikor korumasını üçte iki oranında azaltabileceğini açıkladı.
Şirketlerin yürüttüğü laboratuvar araştırmasında aşının bu mutasyona karşı koruma sağlayıp sağlamayacağının da net olmadığı belirtildi.
Ancak araştırma aşının virüsü etkisiz hale getirebildiğini de ortaya koydu. İki şirket insanlar üzerinde yapılan deneylerde mutasyonun aşının sağladığı korumayı azalttığına dair henüz kanıt bulunmadığına dikkat çekti.
İki şirket ürettikleri aşının yeni bir versiyonunu geliştirmek veya güçlendirici ek aşı yapılması için düzenleyici kurumlarla görüştüklerini belirttiler.
University of Texas Medical Branch'ten (UTMB) bilim insanlarının da katıldığı laboratuvar çalışmasında Güney Afrika'da ortaya çıkan oldukça bulaşıcı mutasyonun insan hücrelerine bağlandığı spike proteinin aynısını taşıyan bir virüs geliştirildi.
COVID-19 aşılarının neredeyse tamamı virüsün insan hücrelerine bağlandığı spike proteini hedef alarak etki gösteriyorlar.
Araştırmacılar laboratuvar ortamında üretilen bu virüsü aşı olan kişilerin kan örneklerinde test etti ve ABD'de görülen COVID-19 cinsiyle kıyaslandığında antikor oranının üçte ikiye kadar düştüğü sonucuna vardılar.
Araştırmanın sonuçları New England Journal of Medicine'de (NEJM) yayınlandı.
İnsanları COVID-19'a karşı koruyacak antikor miktarı konusunda net bir kriter olmadığı için antikor miktarındaki üçte iki düşüşün aşıyı etkisiz hale getirip getirmeyeceği ifade edilemiyor. Ancak çalışmayı yürüten UTMB profesörü Pei-Yong Shi, Pfizer aşısının büyük ihtimalle koruma sağlayacağını ifade etti.
"Etkisiz hale geldi diyebileceğimiz asgari sayıyı bilmiyoruz" diyen Shi, araştırmada gözlenen bağışıklık tepkisinin koruma için gereken asgari seviyeden oldukça yukarıda olduğunu düşündüğünü belirtti.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|En riskli virüs senaryosu...Yüzden fazla hayvanda mevcut !
18 Şubat 2021 08:27
|Mısırlı tutuklu akademisyen doktor, Kovid-19 nedeniyle vefat etti
18 Şubat 2021 07:37
|ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 500 bini geçti
17 Şubat 2021 23:48
|ABD'de koronadan ölenlerin sayısı 500 bini geçti
17 Şubat 2021 18:08
|İngiltere'de gönüllülere bilinçli olarak korona bulaştırılacak
17 Şubat 2021 15:34
|BioNTech/Pfizer, AB'ye 200 milyon doz daha Kovid-19 aşısı verecek
17 Şubat 2021 13:05
|İngiltere'de Kovid-19 aşısı sayesinde pandemide can kayıpları azalıyor
17 Şubat 2021 09:17
|ABD'de 3 milyondan fazla çocuk Covid-19'a yakalandı
16 Şubat 2021 22:58
|SpaceX, Starlink ağı için 60 internet uydusunu daha uzaya fırlattı
16 Şubat 2021 11:55
|Japon bilim insanları kelliğe çare buldu
15 Şubat 2021 22:17