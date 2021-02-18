Pfizer: Güney Afrika varyantı aşının korumasını ciddi ölçüde azaltabilir

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, COVID-19 aşısı üreticisi Pfizer Inc ve BioNTech Güney Afrika'da ortaya çıkan koronavirüs mutasyonunun aşının antikor korumasını üçte iki oranında azaltabileceğini açıkladı.

Şirketlerin yürüttüğü laboratuvar araştırmasında aşının bu mutasyona karşı koruma sağlayıp sağlamayacağının da net olmadığı belirtildi.

Ancak araştırma aşının virüsü etkisiz hale getirebildiğini de ortaya koydu. İki şirket insanlar üzerinde yapılan deneylerde mutasyonun aşının sağladığı korumayı azalttığına dair henüz kanıt bulunmadığına dikkat çekti.

İki şirket ürettikleri aşının yeni bir versiyonunu geliştirmek veya güçlendirici ek aşı yapılması için düzenleyici kurumlarla görüştüklerini belirttiler.

University of Texas Medical Branch'ten (UTMB) bilim insanlarının da katıldığı laboratuvar çalışmasında Güney Afrika'da ortaya çıkan oldukça bulaşıcı mutasyonun insan hücrelerine bağlandığı spike proteinin aynısını taşıyan bir virüs geliştirildi.

COVID-19 aşılarının neredeyse tamamı virüsün insan hücrelerine bağlandığı spike proteini hedef alarak etki gösteriyorlar.

Araştırmacılar laboratuvar ortamında üretilen bu virüsü aşı olan kişilerin kan örneklerinde test etti ve ABD'de görülen COVID-19 cinsiyle kıyaslandığında antikor oranının üçte ikiye kadar düştüğü sonucuna vardılar.

Araştırmanın sonuçları New England Journal of Medicine'de (NEJM) yayınlandı.

İnsanları COVID-19'a karşı koruyacak antikor miktarı konusunda net bir kriter olmadığı için antikor miktarındaki üçte iki düşüşün aşıyı etkisiz hale getirip getirmeyeceği ifade edilemiyor. Ancak çalışmayı yürüten UTMB profesörü Pei-Yong Shi, Pfizer aşısının büyük ihtimalle koruma sağlayacağını ifade etti.

"Etkisiz hale geldi diyebileceğimiz asgari sayıyı bilmiyoruz" diyen Shi, araştırmada gözlenen bağışıklık tepkisinin koruma için gereken asgari seviyeden oldukça yukarıda olduğunu düşündüğünü belirtti.