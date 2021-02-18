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'Staj Seferbirliği' ile 50 bini aşkın öğrenciye staj imkanı tanınacak

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen ve başvuruları 22 Şubat'ta başlayacak "Staj Seferbirliği" programıyla üniversite öğrencilerine mezun olmadan önce iş deneyimi kazanma fırsatı sağlanmış olacak ve bu fırsat, kamu kurumları, özel sektör kuruluşları, yeni girişimler ve KOBİ'lerce desteklenecek
 18 Şubat 2021 12:27
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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen "Staj Seferbirliği" programıyla 50 bini aşkın öğrenciye staj imkanı sağlanması hedefleniyor.

Alınan bilgiye göre, kamu kurumları ve özel sektörden gönüllü işverenlerin "Senin için Seferbiriz" teması altında birleştiği, üniversite öğrencilerine yönelik "Staj Seferbirliği" programı için başvurular 22 Şubat 2021'de başlayacak.

2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı "İstihdam ve Çalışma Hayatı" başlığı altında yer alan ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığının sorumlu olduğu "Staj Seferbirliği"nin uygulama birliği sağlanarak yaygınlaştırılması kapsamında, Türkiye'nin büyümesi, güçlenmesi, bölgesel ve küresel liderliği yolunda kilit rol oynayan gençlerin kariyer olanaklarına erişiminde şeffaf, izlenebilir ve yenilikçi yöntemler kullanılarak fırsat eşitliğinin desteklenmesi hedefleniyor.

OECD'nin "Gençler, Güven ve Nesiller arası Adalet İçin Yönetişim: Tüm Nesillere Uygun Mu?" başlıklı 2020 raporunda, gençlerin kamu kurumlarına olan güvenini arttırma, aralarındaki ilişkiyi güçlendirme ve genç yetenekleri kamuya çekme alanında örnek uygulama olarak gösterilen "Staj Seferbirliği" programıyla üniversite öğrencilerine mezun olmadan önce iş deneyimi kazanma fırsatı sağlanmış olacak. Bu fırsat, kamu kurumları, özel sektör kuruluşları, yeni girişimler ve KOBİ'lerce desteklenecek. Bu sayede gençlere, özel sektörün yanı sıra kamu kurum, kuruluşlarını da yakından tanıma imkanı sunulacak ve ekonominin bel kemiği KOBİ ve yeni girişimlerin genç yeteneklere ulaşmasının önü açılacak.

- Öğrencilere staj teklifi sunulacak

Coğrafya veya üniversite farkı gözetmeksizin, 81 ilde tüm üniversitelerden öğrencilere fırsat eşitliği sağlayan "Staj Seferbirliği" programında, kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları, adayların kişisel bilgilerini görmeden akademik, sosyal ve sportif başarılarından oluşan yetkinlik puanlarını baz alarak, liyakat esaslı ve şeffaf bir yöntemle staj teklifi sunacak.

Staj tekliflerini değerlendiren adaylar, aldıkları teklifler doğrultusunda istedikleri kurumda veya kuruluşta, karşılıklı belirleyecekleri tarih aralığında yıl sonuna kadar staj yapabilecek. Ayrıca öğrenciler sistemde söz konusu üç başlıktaki Yetkinlik Puanları ve kendi bölümlerinin Türkiye Geneli Ortalama Yetkinlik Puanlarını görebilecek. Bu şekilde, gençlere, aynı bölümde okudukları diğer öğrencilere kıyasla durumları ve gelişime açık noktaları konusunda halen öğrenciyken geri bildirim sağlanacak.

"Staj Seferbirliği" programı ve değerleme aşamalarıyla staj süreçlerinde önemli paradigma değişimlerine gidildi. Bu programla birlikte,q öğrencilerin staj arayan veya kurumlar tarafından seçilmeyi bekleyen bireyler olmaktan ziyade, staj yapacağı kurumu seçen yetenekler haline gelmesi sağlandı.

Üniversite öğrencilerinin istihdamı için büyük önem arz eden stajın kapsamı, kamu ve özel sektörde yaygınlaştırılarak sadece teknik fakültelerde öğrenim gören veya bilinen üniversitelerde okuyan öğrencilere tanınan bir fırsat olmaktan çıkarılarak, tüm bölümleri ve üniversiteleri kapsayacak şekilde genişletildi.

"Staj Seferbirliği" kapsamına getirilen bir diğer yenilik ise bu yıl programa ön lisans öğrencilerinin de dahil edilmesi oldu. Böylece fırsat eşitliği çerçevesinde lisans öğrencileri kadar ön lisans öğrencilerinin de kariyer gelişimlerinin desteklenmesi hedeflendi.

"Senin için Seferbiriz" temasıyla yürütülen program kapsamında bu yıl 50 binin üzerinde gence staj imkanı sağlanması ve kariyer yolculuklarının desteklenmesi öngörüldü.

Bu arada, öğrencilerin yasal hakları Mesleki Eğitim Kanunu gereğince gözetilerek sigortaları üniversitelerince yapılacak, staj ücretleri ise ilgili kurumlar tarafından ödenecek. Tüm bu süreçler, sistem üzerinden takip edilecek.

Staj programına kayıt yaptırmak isteyen üniversite öğrencileri duyuruları Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve "Staj Seferbirliği" programı resmi Twitter, LinkedIn, Instagram ve Facebook hesapları (@tccbiko ve @stjseferbirligi) ve resmi websitesi "cbiko.gov.tr" adresinden takip edebilecek.

Öte yandan programın pilot uygulamasında, geçen yıl, 168 kamu kurumu ve 362 özel sektör kuruluşu olmak üzere toplam 530 işveren yer aldı. İşverenlerin sağladığı staj imkanından, 189 farklı üniversitenin 251 farklı bölümden toplam 6 bin 481 öğrenci faydalandı. Bu öğrenciler Türkiye'nin 7 bölgesinden ve 81 ilinden katılım gösterdi.

Anadolu Ajansı
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