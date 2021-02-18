1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Akar, Azerbaycanlı şehit subayın ailesine mektup gönderdi

Hulusi Akar, 'topraklarını kurtarma' sözünü tutan Azerbaycanlı şehit subayın ailesine mektup gönderdi
 18 Şubat 2021 12:34
+Aa- Yazdır
Akar, Azerbaycanlı şehit subayın ailesine mektup gönderdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ülkesine ait toprakları kurtaracağına dair söz veren Azerbaycanlı şehit Tankçı Üsteğmen Valeh Memiyev'in ailesine mektup gönderdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yetkilisi Albay Abdulla Gurbani, Akar'ın mektubunu, Memiyev'in Yardımlı ilinin Kürekçi köyünde yaşayan ailesine ulaştırdı.

Akar mektubunda, "Şanlı Azerbaycan ordusunun, Ermenistan işgali altındaki öz topraklarını kurtardığı 44 günlük destansı mücadelesinde ağır yaralanan Üsteğmen Valeh Memiyev'in şehit olması bizleri derinden üzmüştür. Üsteğmen Valeh, vatan toprağını işgalden kurtaracağına verdiği sözü tutmuş, Gubadlı iline bağlı yerleşim birimlerinin kurtarılmasından sonra şehadet makamına ulaşmıştır. Şehit ve gazilerimizin cesaret, kahramanlık ve fedakarlıkları asla unutulmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Mektubunda, Türkiye'nin tüm imkanlarıyla sonuna kadar Azerbaycan'ın yanında olacağını belirten Akar, Memiyev ailesini Türkiye'ye davet etti.

Albay Abdulla Gurbani, aile bireyleri ve köy halkıyla birlikte Valeh Memiyev'in mezarını ziyaret etti.

Valeh Memiyev'in kardeşi Vüsal Memiyev, mektup için Akar'a teşekkür etti ve son damla kanına kadar çarpışarak sözünü tutan ağabeyi ile gurur duyduğunu vurguladı. Memiyevler ailesi de Akar'a cevap mektubu yazdı.

- "Ben, kardeş Türkiye'nin Savunma Bakanı Akar'a verdiğim sözü tuttum"

Üsteğmen Memiyev, 13 Ağustos 2020'de Azerbaycan'da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'nda başarı gösteren askerlerden biri olmuştu.

Tatbikat sonrasında Akar, Memiyev'e ödül takdim etmiş, fotoğraf çektirmiş ve bir süre sohbet etmişti.

Akar askerlere "Tatbikatta gücünüzü ve profesyonelliğinizi göstermeniz çok güzel. Fakat başlıca göreviniz 30 yıldır işgal altında bulunan topraklarınızı kurtarmak olmalıdır. Buradaki başarılarınızı savaş alanında da kanıtlamalısınız." şeklinde hitap etmişti.

Memiyev de Akar'a, "Biz başkomutandan emir bekliyoruz. Emir geldiği an topraklarımızı kurtaracağız ve sizin isteğinizi yerine getireceğiz." şeklinde yanıt vermişti.

Üsteğmen Memiyev, 27 Eylül-10 Kasım'da devam eden 44 günlük savaşta Gubadlı iline bağlı çok sayıda yerleşim biriminin Ermenistan işgalinden kurtarılmasında yer aldıktan sonra yaralanmıştı.

Memiyev, tedavi gördüğü zaman "Ben artık amacıma ulaştım. Ben, kardeş Türkiye'nin Savunma Bakanı Akar'a verdiğim sözü tuttum. Vatan sağ olsun." ifadelerini kullanmış, bir süre sonra da şehit olmuştu.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Dönmez'den, Kastamonu'daki elektrik kesintileriyle ilgili açıklama
18 Şubat 2021 14:04		 Akşener de Pençe-Kartal 2 Harekatı'ndaki 'sorumluluk' tartışmalarına katıldı
18 Şubat 2021 13:53
Türk dünyası Meteoroloji formu Türkiye'de yapılacak
18 Şubat 2021 13:52		 Soylu: İmkansızı başarmanın mutluluğu içindeyim
18 Şubat 2021 12:04
Reuters'tan Ağbal analizi... Erdoğan'ın hoşuna gitmeyecek adımları söyleyecek biri
18 Şubat 2021 09:39		 Buğra Kavuncu'ya FETÖ'cü diyen Ümit Özdağ ifadeye çağırıldı
18 Şubat 2021 09:12
PKK ile dost olan bizim düşmanımız
18 Şubat 2021 06:40		 Gara PKK için mağara değil, kamptan ötesi
18 Şubat 2021 06:15
Altun: Eli kanlı örgütün kökünü kazıyacağız
18 Şubat 2021 02:29		 Devlet Malzeme Ofisi Sözleşmeli Personeli Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik
18 Şubat 2021 02:24
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:13 - Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası15:10 - Vaka sayılarının düştüğü ilde validen 'rehavet' uyarısı15:06 - Sağlık-Sen 'Ocak 2021 Türkiye Sağlık Çalışanları Raporu'nu paylaştı15:03 - Merkez Bankası rezervleri arttı14:54 - Pandemi döneminde herkes işçi çıkardı, bu ilde sigortalı sayısı arttı14:45 - 300 TL'lik elektrik faturası için ev sahibini öldürdü
14:45 - Polis memuru görevi başında kalbine yenik düştü14:32 - FETÖ'nün 'mahrem imamları' ile haberleşen 4 eski askeri okul öğrencisine hapis14:27 - Aşı olanların sayısı 6 milyonu geçti14:22 - Doğan Cüceloğlu son yolculuğuna uğurlandı14:20 - Türkiye'de en çok atıf alan ve H index'i en yüksek 6 bin akademisyenin tam listesi14:12 - Doktor öğretim üyesi müfettiş veya kariyer uzman kadrosuna naklen atanabilir mi?
14:12 - Avukat ve haciz memurunu yakmaya çalışan sanıklara ceza yağdı14:04 - Bakan Dönmez'den, Kastamonu'daki elektrik kesintileriyle ilgili açıklama14:01 - Merkez Bankası faizi değiştirmedi13:58 - İki bakanlıktan işbirliği: Okullarda uzmanlar 'animasyon' eğitimi verecek13:53 - Akşener de Pençe-Kartal 2 Harekatı'ndaki 'sorumluluk' tartışmalarına katıldı
13:52 - Türk dünyası Meteoroloji formu Türkiye'de yapılacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası faizi değiştirmedi
Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni açıklandı
100 bindeki vaka ve aşı sayılarına göre hangi iller açılabilir?
Dolar 7 liranın altını gördü, elektronik ürünlerin fiyatı düştü
Bilim Kurulu Üyesi, kademeli normalleşmenin detaylarını anlattı
MEB'den il içinde nakli çıkmayan öğretmenler için resmi yazı
Marketler için 7 kritik düzenleme yolda
Pfizer: Güney Afrika varyantı aşının korumasını ciddi ölçüde azaltabilir
Uzman onbaşı kavgada silahla öldürüldü
Şampuanı bile belediyeye ödettiler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çakarlı araçlarla dolaşan sözde şehzade 5
baba parası 3
ayrılık 1
şubat ayında 20 derece üstü sıcaklıklar 3
define 1
Metil alkol 11
The revenant 1
bekleme hissi 2
kum zambağı 1
türkiye 2
SON İLANLAR
Güneykaya Belediyesi işçi alacak
Atakum Belediyesi engelli işçi alacak
Gölyaka Belediyesi eski hükümlü işçi alacak
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 50 işçi alacak
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Kilimli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Zonguldak Gökçebey SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam