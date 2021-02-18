Niğde'de firari FETÖ hükümlüsü eski öğretmen yakalandı
Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla yargılandığı davada hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı
|18 Şubat 2021 12:48
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Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla yargılandığı davada hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski öğretmen İ.T'yi düzenlenen operasyonla yakaladı.
İ.T, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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