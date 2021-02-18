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Yargıtay eski üyelerinin yargılamasında 'İbrahim Okur' tanık olarak dinlendi

Duruşmada FETÖ yöneticiliğinden hapis cezasına çarptırılan eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Daire Başkanı İbrahim Okur, tanık olarak dinlendi
 18 Şubat 2021 12:57
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Eski İstanbul İl Jandarma Alay Komutanı Hüseyin Kurtoğlu ile 5 subayın, "bir tutuklunun hürriyetini kısıtladıkları" iddiasıyla mahkum edilmesine ilişkin yerel mahkeme kararını onayan ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hapis cezası verilen eski Yargıtay üyeleri Necati Meran, Mehmet Ali Demirezici, Esabil Saylak ile firari sanık Kenan Karabeyeser'in "görevi kötüye kullanma" suçundan "Yüce Divan" sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi.

Duruşmaya FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık Demirezici ile taraf avukatları katıldı. Diğer sanıklar Saylak ve Meran ile bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Duruşmada dönemin İstanbul İl Jandarma Alay Komutanı olan Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Kurtoğlu da müşteki sıfatıyla hazır bulundu.

Yargılamada iddia makamında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu ve Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Halil İbrahim Çiftçi yer aldı.

Yüce Divan heyetine başkanlık eden Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, savunma yapmak üzere sanık Demirezici'ye söz verdi.

Kurtoğlu ile 5 subayın, "bir tutuklunun hürriyetini kısıtladıkları" iddiasıyla mahkum edilmesine ilişkin yerel mahkeme hükmünün onandığı kararda imzası bulunan Demirezici, yasalara aykırı bir karar vermediklerini ileri sürdü.

Onama kararının doğru olduğunu savunan Demirezici, temyiz incelemesinde değerlendirdikleri dava konusu olayda kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçunun tüm unsurlarıyla oluştuğunu iddia etti.

Sanık Mehmet Ali Demirezici, onama kararıyla Kurtoğlu'nun terfisine engel olunduğuna yönelik de delil bulunmadığını öne sürdü.

"FETÖ'nün talimatları sonrasında açılan soruşturmanın ve kovuşturmanın amacına ulaşabilmesi için görev gereklerine uygun hareket etmedikleri" suçlamasını kabul etmeyen Demirezici, "27 yıllık meslek hayatımda kimseden emir ve talimat almadım, birilerinin yönlendirmesiyle de karar vermedim. Bu durum Kurtoğlu davası için de geçerlidir." dedi.

- "Demirezici kararı savundu"

FETÖ yöneticiliğinden hapis cezasına çarptırılan eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Birinci Daire Başkanı İbrahim Okur, tanık sıfatıyla verdiği ifadede sanıkların talimatla karar verdiklerine dair bilgisinin olmadığını belirtti.

Karar sonrasında görüştüğü Hüseyin Kurtoğlu'nun kendisine haksızlık yapıldığını söylediğini kaydeden Okur, daha sonra onama kararını incelediğinde bazı hatalar tespit ettiğini dile getirdi.

Okur, HSYK'de de sürecin yanlış olduğunu belirttiğini, FETÖ'den mahkum edilenlerin de kararın hukuki olduğunu savunduklarını söyledi.

Sanık Demirezici'yle de görüştüğünü ifade eden Okur, Demirezici'nin kararı savunduğunu dile getirdi.

Yaşananlar nedeniyle Kurtoğlu'nun terfisinin iki yıl geciktiğini hatırlatan Okur, o dönemde "Yıllardır idari görevdeyim, benim gördüğümü bu arkadaşların görmemiş olması mümkün değil." dediğini aktardı.

İbrahim Okur, verilen karar nedeniyle kumpas kurulduğunu düşündüğünü belirtti.

Duruşmaya öğleden sonra devam edilecek.
Anadolu Ajansı
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