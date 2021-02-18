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Bu ilçe adeta dondu, Türkiye'nin en soğuk yeri oldu

Türkiye'de gün içerisinde en düşük sıcaklık eksi 26.3 derece ile Sivas'ın Altınyayla ilçesinde ölçüldü, ilçede hayat adeta dondu.
 18 Şubat 2021 13:03
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Bu ilçe adeta dondu, Türkiye'nin en soğuk yeri oldu

Türkiye'de gün içerisinde en düşük sıcaklık eksi 26.3 derece ile Sivas'ın Altınyayla ilçesinde ölçüldü, ilçede hayat adeta dondu.

Yurt genelinde etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklıkları önemli ölçüde düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün Türkiye'nin en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 26.3 derece olarak Sivas'ın Altınyayla ilçesinde ölçüldü. Türkiye'nin en soğuk noktası Altınyayla ilçesinde hayat adeta dondu. Çatılarda uzun buz sakıtları oluştu. Hayvan yalakları buz kesti. Altınyaylalılar havanın çok soğuk olduğunu ancak soğuklara alışkın olduklarını belirtti.
İhlas Haber Ajansı
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