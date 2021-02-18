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Çift Geyik Karaca iflastan kurtuldu

Çift Geyik Karaca Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Güneş: "Ticari faaliyetlerimizi tamamen normal düzenine getirerek, konkordatodan kaynaklı zorlu dönemi Şubat 2021 tarihli mahkeme kararıyla sonlandırdık"
 18 Şubat 2021 13:14
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Çift Geyik Karaca iflastan kurtuldu

Çift Geyik Karaca, 2018'de girdiği konkordato sürecinden çıkarak ticari faaliyetlerini normal düzenine getirdi.

Çift Geyik Karaca'dan yapılan açıklamaya göre, 104 yıllık şirket, 500'e yakın çalışanı, yaklaşık 100 satış noktası ve yıllık 10 milyon mağaza ziyaretçisiyle faaliyetlerine devam ediyor.

Aralık 2018'de başlayan konkordato tasdik sürecini başarıyla yürüten şirket, Şubat 2021 itibarıyla konkordatodan çıktı.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Çift Geyik Karaca Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Güneş, ticari faaliyetlerini tamamen normal düzenine getirerek, konkordatodan kaynaklı zorlu dönemi Şubat 2021 tarihli mahkeme kararıyla sonlandırdıklarını bildirdi.

Bu süreçte tüm banka borçlarını temizlediklerini, tüm tedarikçi iş ortakları ile vadesiz ve peşin ticarete geçtiklerini kaydeden Güneş, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu zorlu gelişmeleri, tüm dünyayı etkisine alan salgına rağmen başarmış olmaktan ayrıca mutluyuz. Çift Geyik Karaca, Türkiye'nin ticari tarihinde birçok ilki başarmış önemli bir marka. Bu anlamda markamızın tüm kültür ve birikimiyle faaliyetlerine devam etmesinin bizler için olduğu kadar ülkemiz için de büyük önem arz ettiğine inanıyoruz. Bu süreci tüm paydaşlarımızın haklarını gözeterek, tamamen şeffaf bir yönetim anlayışıyla geçirdik. Kuruluşumuzdan bugüne dek olduğu gibi faaliyetlerimize yüzde 100 yerli sermayeyle devam ediyoruz."

Güneş, gelecek dönemde markanın ülke geneline yayılma hedeflerini gerçekleştirirken, uluslararası alandaki faaliyetlerini artırma çalışmalarını da sürdüreceklerini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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