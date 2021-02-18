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Sahte polis, FETÖ yalanıyla emekliyi 400 bin lira dolandırdı

Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı, banka hesabının FETÖ tarafından ele geçirilmeye çalışıldığını söylediği emekli vatandaşı 400 bin lira dolandırdı. Şüphelinin parayı teslim aldığı yerde yaptığı telefon görüşmesi ise kameralara yansıdı.
 18 Şubat 2021 13:20
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Sahte polis, FETÖ yalanıyla emekliyi 400 bin lira dolandırdı

Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı, banka hesabının FETÖ tarafından ele geçirilmeye çalışıldığını söylediği emekli vatandaşı 400 bin lira dolandırdı. Şüphelinin parayı teslim aldığı yerde yaptığı telefon görüşmesi ise kameralara yansıdı.

Olay, 9 Şubat Salı günü Beşiktaş Konaklar Mahallesi Şebboy Sokak üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre emekli memur olan Y.S.'yi arayan dolandırıcı, kendisini polis olarak tanıtıp vatandaşa banka hesabında bulunan 400 bin lirayı yurt dışına transfer edilmek üzereyken engellediğini, eğer kendileriyle iş birliği yaparsa yardımcı olacağını söyledi. Şüpheli, 400 bin TL'nin kendisine teslim edilmesini daha sonra kontrol edip geri vereceğini söyledi.

Bu olaydan sonra paniğe kapılan Y.S. bankayı arayarak parasını hazırlattı, ertesi gün şüpheliye 400 bin TL'yi elden teslim etti. Sonraki gün kendisini aramadıklarında dolandırıldığını anlayan vatandaş, karakola giderek şikayetçi oldu. Konuyla ilgili çalışma başlatan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma neticesinde şüpheliyi Pendik'te bulunan ikametinde kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan İsa Y. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saniye saniye kameralara yansıdı

Çevrede bulunan güvenlik kameralarına ise şüphelinin parayı teslim alacağı yerde yaptığı telefon görüşmesi saniye saniye kaydedildi.
İhlas Haber Ajansı
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