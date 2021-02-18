Sahte polis, FETÖ yalanıyla emekliyi 400 bin lira dolandırdı
|18 Şubat 2021 13:20
|+Aa- Yazdır
Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı, banka hesabının FETÖ tarafından ele geçirilmeye çalışıldığını söylediği emekli vatandaşı 400 bin lira dolandırdı. Şüphelinin parayı teslim aldığı yerde yaptığı telefon görüşmesi ise kameralara yansıdı.
Olay, 9 Şubat Salı günü Beşiktaş Konaklar Mahallesi Şebboy Sokak üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre emekli memur olan Y.S.'yi arayan dolandırıcı, kendisini polis olarak tanıtıp vatandaşa banka hesabında bulunan 400 bin lirayı yurt dışına transfer edilmek üzereyken engellediğini, eğer kendileriyle iş birliği yaparsa yardımcı olacağını söyledi. Şüpheli, 400 bin TL'nin kendisine teslim edilmesini daha sonra kontrol edip geri vereceğini söyledi.
Bu olaydan sonra paniğe kapılan Y.S. bankayı arayarak parasını hazırlattı, ertesi gün şüpheliye 400 bin TL'yi elden teslim etti. Sonraki gün kendisini aramadıklarında dolandırıldığını anlayan vatandaş, karakola giderek şikayetçi oldu. Konuyla ilgili çalışma başlatan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma neticesinde şüpheliyi Pendik'te bulunan ikametinde kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan İsa Y. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Saniye saniye kameralara yansıdı
Çevrede bulunan güvenlik kameralarına ise şüphelinin parayı teslim alacağı yerde yaptığı telefon görüşmesi saniye saniye kaydedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|300 TL'lik elektrik faturası için ev sahibini öldürdü
18 Şubat 2021 14:45
|Çiğköfteciden sahte parayla çiğköfte aldılar, polis kıskıvrak yakaladı
18 Şubat 2021 11:53
|Şanlıurfa'da mağarada kan aktı: 2 ölü, 5 yaralı
18 Şubat 2021 11:50
|Yayanın ölümüne yol açan sürücü kaza yerinde düşen aynadan tespit edildi
18 Şubat 2021 11:35
|Gaziantep'te eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
18 Şubat 2021 11:19
|Uzman onbaşı kavgada silahla öldürüldü
18 Şubat 2021 10:39
|Pantolonunu indirip,sağlık çalışanlarına küfretti!
18 Şubat 2021 10:22
|Ablasına şiddet uygulayan eniştesini silahla öldürdü
18 Şubat 2021 09:54
|Şehitler adına bağış toplayan çetenin lideri parayı kumarda yemiş
18 Şubat 2021 09:20
|Yol tuzlama aracına saldırdılar
18 Şubat 2021 08:51