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Hijyen ürünlerine yönelik denetimlerde yaklaşık 2 milyon lira idari ceza uygulandı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca el dezenfektanları, antibakteriyel sıvı sabunlar ve sinek kovucuları kapsayan 297 biyosidal ürün denetlendi. Denetlemede, ürünlerden 111'inin "teknik düzenlemeye aykırı", 4'ünün ise "güvensiz" olduğu tespit edildi. Sahte, kaçak, taklit olduğu belirlenen 18 bin 906 adet ve 24 bin 387 litre ürün imha edildi
 18 Şubat 2021 13:28
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Hijyen ürünlerine yönelik denetimlerde yaklaşık 2 milyon lira idari ceza uygulandı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca (TİTCK) geçen yıl yürütülen piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda, el dezenfektanları, antibakteriyel sıvı sabunlar ve sinek kovuculardan teknik düzenlemeye aykırı ve güvensiz ürünler tespit edildi. Bu kapsamda toplam 2 milyon 205 bin 972 lira idari ceza uygulandı.

"Tip-1" ve "Tip-19" Biyosidal Ürünlere İlişkin 2020 yılı denetim verileri açıklandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, TİTCK Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Kozmetik Denetim Dairesi Başkanlığınca insan vücuduna doğrudan temas eden el dezenfektanları, antibakteriyel sıvı sabunlar gibi "Tip-1" ve sinek kovucular gibi "Tip-19"u kapsayan 297 biyosidal ürün denetlendi.

Piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda, teknik düzenlemeye aykırı ve güvensiz ürünler tespit edildi. Ürünlerle ilgili, idari para cezası, geri çekme, imha iş ve işlemleri uygulandı.

Denetlenen ürünlerin 182'si teknik düzenlemeye uygun bulundu. Kalan ürünlerden 111'inin "teknik düzenlemeye aykırı", 4'ünün ise "güvensiz" olduğu saptandı.

Teknik düzenlemeye aykırılık ve güvensizlik gerekçesiyle toplam 2 milyon 205 bin 972 lira idari ceza kesildi.

Mahkemeler, savcılıklar, emniyet ve kolluk kuvvetleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan incelemeler sonucu, sahte, kaçak, taklit olduğu belirlenen 18 bin 906 adet ve 24 bin 387 litre ürün "güvensiz ürün" kapsamına alındı ve imha edildi.

Anadolu Ajansı
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