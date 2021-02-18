Eski istihbaratçı Altaylı'nın 42 yıl 6 aya kadar hapsi istendi
|18 Şubat 2021 13:32
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Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın 42 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Altaylı ile birlikte yargılanan eski istihbaratçı Mehmet Barıner'in 35 yıla kadar hapsi istenirken, davanın diğer sanığı Seda Chamatzoglou'nun beraatına karar verilmesi talep edildi.
Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanık Mehmet Barıner ile sanık avukatları katıldı. Davanın diğer tutuklu sanığı Enver Altaylı ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı. Mahkeme başkanı, celse arasında cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sunduğunu bildirdi. Savcı, sanık Altaylı'nın "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" ve "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçlarından 42 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı, sanık Barıner'in "silahlı terör örgütü üyesi olma" ve "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçlarından 35 yıla kadar hapsini isterken, davanın diğer sanığı Chamatzoglou'nun beraatına karar verilmesini talep etti.
Duruşma, sanık ve avukatlarının beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.
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