TOGG'dan yeni paylaşım: Çalışmalar tamamlandı
|18 Şubat 2021 13:35
|+Aa- Yazdır
Türkiye'nin otomobilinin üretileceği tesiste çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yaptığı paylaşımda Gemlik'te yapımına devam edilen tesiste zemin güçlendirme çalışmalarında son aşamaya gelindiği aktarıldı. Ayrıca boyahane binası temelinin demir montajına başlandığı bildirildi.
Söz konusu videolu paylaşım " Gemlik Tesisimizin boyahane, enerji ve gövde binalarının alt yapı çalışmaları tamamlandı. Boyahane binası temelinin demir montajı başladı" notuyla yapıldı.
TOGG HEDEFLEDİĞİMİZ TARİHTE MİLLETİMİZİN HİZMETİNE SUNULACAK"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili Projesi"nin son sürat devam ettiğini, geçen yıl Gemlik'te temelini attıkları fabrika inşaatının da gece gündüz sürdüğünü belirtmişti.
Gemlik Tesisimizin boyahane, enerji ve gövde binalarının alt yapı çalışmaları tamamlandı.Türkiye'nin Otomobili (@TOGG2022) February 18, 2021
Boyahane binası temelinin demir montajı başladı.#YeniLigeYolculuk#TOGG pic.twitter.com/0dJzQRjzuu
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İkinci el otomobil fiyatları düşüşe geçti
18 Şubat 2021 12:40
|İkinci elde bunlara dikkat! İki farklı aracı kaynak yapıp satıyorlar
17 Şubat 2021 14:20
|Uçan araba 2025'te göklerde
17 Şubat 2021 07:20
|İkinci elde satışlar 'stop' etti!
16 Şubat 2021 18:34
|Otomotivciler fiyatların neden düşmediğini açıkladı: İndirim matraha takılıyor
16 Şubat 2021 08:38
|Mercedes 1 milyondan fazla aracını geri çağırdı!
15 Şubat 2021 22:14
|Yerli otonun motoruna AB fonundan katkı
15 Şubat 2021 07:52
|İkinci el araç piyasasında düşüş sürüyor
13 Şubat 2021 23:24
|'Yeni nesil kurulmuş şirketlerden ilk SUV üreticisi olacağız'
13 Şubat 2021 14:02
|Bakan Varank: TOGG bir araçtan fazlası olacak
11 Şubat 2021 13:37