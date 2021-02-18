Siemens'in ürettiği YHT setlerinin sonuncusu da Türkiye'ye ulaştı
|18 Şubat 2021 13:38
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından Siemens'e sipariş edilen toplam 12 yüksek hızlı tren (YHT) setinden sonuncusunun da Ankara'ya ulaştığını belirterek, "Setler, 1213 kilometrelik yüksek hızlı demir yolu hattında Kovid-19 salgını sonrasında artacak yolcu talebini karşılamada, yeni inşa edilen ve işletmeye açılacak hatlarda kullanılacak." dedi.
Karaismailoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018'de Siemens ile yapılan sözleşme gereği Almanya'da üretilen toplam 12 YHT setinden ilkinin Kasım 2019'da teslim alındığını anımsattı.
Türkiye'ye etap etap getirilen 11 YHT setinin testlerinin yapıldığını anlatan Karaismailoğlu, teslim alınan son YHT setinin gelmesiyle TCDD Taşımacılık'ın YHT set filosunun 31'e ulaştığını bildirdi.
Karaismailoğlu, "Setler, halen işletmecilik yapılan 1213 kilometrelik yüksek hızlı demir yolu hattında Kovid-19 salgını sonrasında artacak yolcu talebini karşılamada, yeni inşa edilen ve işletmeye açılacak hatlarda kullanılacak." ifadelerini kullandı.
Almanya'da setlerin imalatında Türkiye'de faaliyet gösteren 5 Türk firması tarafından üretilen bazı yerli parçaların kullanıldığının altını çizen Karaismailoğlu, "12 YHT setini, işletmeye aldığımızda şu andaki hatlarımızdaki tren sefer sayılarını artıracağız. Set sayılarının artmasıyla ekspres seferler düzenleyeceğiz. Bu suretle Ankara-İstanbul ve Konya-İstanbul ekspres seferlerindeki süre 30 dakika azalacak. Ayrıca günlük yolcu sayısı ilk etapta 30 bine, daha sonra 40 bine ulaşacak." diye konuştu.
Salgın öncesinde Ankara- Eskişehir, Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Konya-Eskişehir-İstanbul hatlarında kış döneminde 44, yaz döneminde 48 seferle toplam 23 bin yolcuya hizmet verildiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, salgın koşullarında sosyal mesafenin korunması amacıyla bir koltuk boş bırakma düzeniyle hafta içi günde toplam 20, hafta sonları 12 YHT seferi gerçekleştirildiğini kaydetti.
- Trende 12 yolcu kapasiteli 3 "business loca"
Bakan Karaismailoğlu, saatte 300 kilometre hıza ulaşabilecek yeni tren setinde 8 vagonun yer aldığını ifade ederek, "483 yolcu kapasitesi olan trende, toplam 12 yolcu kapasiteli üç adet 'business loca' hizmet sunacak. Bu locanın yanı sıra business bölümü, 2 artı 1 oturma düzeninde toplam 45 yolcu kapasitesi olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Sıcak ve soğuk yemek ile içecek satışının yapılacağı restoranda, 32 yolcu kapasitesinin bulunduğunu belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti:
"Kesintisiz internet erişimi olan trenimizde priz de yer alıyor. YHT setleri, engelli yolcuların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak 'engelli dostu' olarak dizayn edildi. İki engelli sandalye bağlama yeri bulunan trende, görme engelli yolcular için Braille alfabesiyle hazırlanan bilgilendirme yazıları bulunuyor. Peronlarda, trenlere biniş için engelli rampası ve asansörü de yer alıyor."
- "Yerli ve milli tren çalışmaları sürüyor"
Yerli ve milli tren çalışmalarının da sürdüğünü anımsatan Karaismailoğlu, 18 yılda demir yolu sektöründe birçok ilkleri hayata geçirdiklerini söyledi.
Demir yolu sanayisinde çok önemli aşamalar kaydedildiğini anlatan Karaismailoğlu, "Düşünün en temel ihtiyacı olan rayda dışa bağımlı bir ülkeydik. Bugün milli ve yerli demir yolu sanayimizle sektörün ihtiyaç duyduğu malzemeleri, araçları üretilir hale getirdik. İlk yerli elektrikli tren setimiz üretildi. YHT setlerimizi de kendimiz üreteceğiz. Bu konuda çalışmalar çok verimli bir şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.
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