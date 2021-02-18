1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türk dünyası Meteoroloji formu Türkiye'de yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 19 Şubat 2021 Cuma günü (yarın) 84. kuruluş yıldönümünü, Türk Dünyası Meteoroloji servislerini "Çevrimiçi Türk Dünyası Meteoroloji Forumu" etkinliği altında, bir araya getirerek kutlayacak.
 18 Şubat 2021 13:52
+Aa- Yazdır
Türk dünyası Meteoroloji formu Türkiye'de yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 19 Şubat 2021 Cuma günü (yarın) 84. kuruluş yıldönümünü, Türk Dünyası Meteoroloji servislerini "Çevrimiçi Türk Dünyası Meteoroloji Forumu" etkinliği altında, bir araya getirerek kutlayacak.

Forum, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sn. Fuat Oktay'ın himayelerinde, Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov'un katılımı, Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Dr. Bekir Pakdemirli'nin koordinesinde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımlarıyla ilk defa düzenlenecek.

İklim değişikliği etkilerinin giderek daha fazla hissedildiği ve meteorolojik afetlerin arttığı bir zamanda yapılacak forum ile Türk Dünyası Meteoroloji Servislerinin uluslararası platformlarda birlikte daha etkin hareket etmesi amaçlanıyor ve bu bağlamda forum sonunda Türk Dünyası Meteoroloji Birliği'nin kurulması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, formada yapacağı konuşmada Türk Dünyasına çağrıda bulunacak, Türk Dünyası Meteoroloji Birliği'nin kurulmasının önemine vurgu yapacak.

Covid-19 salgını tedbirleri nedeniyle zoom platformundan gerçekleştirilecek Türk Dünyası Meteoroloji Formuna; Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan Meteoroloji Genel Müdürleri, Meteoroloji'den sorumlu Bakanlar, Dünya Meteoroloji Örgütü Başkanı Prof. Gerhard Adrıan, ve o ülkelerde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçileri katılacak.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Dönmez'den, Kastamonu'daki elektrik kesintileriyle ilgili açıklama
18 Şubat 2021 14:04		 Akşener de Pençe-Kartal 2 Harekatı'ndaki 'sorumluluk' tartışmalarına katıldı
18 Şubat 2021 13:53
Akar, Azerbaycanlı şehit subayın ailesine mektup gönderdi
18 Şubat 2021 12:34		 Soylu: İmkansızı başarmanın mutluluğu içindeyim
18 Şubat 2021 12:04
Reuters'tan Ağbal analizi... Erdoğan'ın hoşuna gitmeyecek adımları söyleyecek biri
18 Şubat 2021 09:39		 Buğra Kavuncu'ya FETÖ'cü diyen Ümit Özdağ ifadeye çağırıldı
18 Şubat 2021 09:12
PKK ile dost olan bizim düşmanımız
18 Şubat 2021 06:40		 Gara PKK için mağara değil, kamptan ötesi
18 Şubat 2021 06:15
Altun: Eli kanlı örgütün kökünü kazıyacağız
18 Şubat 2021 02:29		 Devlet Malzeme Ofisi Sözleşmeli Personeli Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik
18 Şubat 2021 02:24
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:13 - Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası15:10 - Vaka sayılarının düştüğü ilde validen 'rehavet' uyarısı15:06 - Sağlık-Sen 'Ocak 2021 Türkiye Sağlık Çalışanları Raporu'nu paylaştı15:03 - Merkez Bankası rezervleri arttı14:54 - Pandemi döneminde herkes işçi çıkardı, bu ilde sigortalı sayısı arttı14:45 - 300 TL'lik elektrik faturası için ev sahibini öldürdü
14:45 - Polis memuru görevi başında kalbine yenik düştü14:32 - FETÖ'nün 'mahrem imamları' ile haberleşen 4 eski askeri okul öğrencisine hapis14:27 - Aşı olanların sayısı 6 milyonu geçti14:22 - Doğan Cüceloğlu son yolculuğuna uğurlandı14:20 - Türkiye'de en çok atıf alan ve H index'i en yüksek 6 bin akademisyenin tam listesi14:12 - Doktor öğretim üyesi müfettiş veya kariyer uzman kadrosuna naklen atanabilir mi?
14:12 - Avukat ve haciz memurunu yakmaya çalışan sanıklara ceza yağdı14:04 - Bakan Dönmez'den, Kastamonu'daki elektrik kesintileriyle ilgili açıklama14:01 - Merkez Bankası faizi değiştirmedi13:58 - İki bakanlıktan işbirliği: Okullarda uzmanlar 'animasyon' eğitimi verecek13:53 - Akşener de Pençe-Kartal 2 Harekatı'ndaki 'sorumluluk' tartışmalarına katıldı
13:52 - Türk dünyası Meteoroloji formu Türkiye'de yapılacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası faizi değiştirmedi
Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni açıklandı
100 bindeki vaka ve aşı sayılarına göre hangi iller açılabilir?
Dolar 7 liranın altını gördü, elektronik ürünlerin fiyatı düştü
Bilim Kurulu Üyesi, kademeli normalleşmenin detaylarını anlattı
MEB'den il içinde nakli çıkmayan öğretmenler için resmi yazı
Marketler için 7 kritik düzenleme yolda
Pfizer: Güney Afrika varyantı aşının korumasını ciddi ölçüde azaltabilir
Uzman onbaşı kavgada silahla öldürüldü
Şampuanı bile belediyeye ödettiler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Gua geçidi 1
sirke 1
boş zamanı çok olan yazar 1
normalleşme 1
Ölümsüzlük mantarı 1
kayıt dondurmak 4
karbonmonoksit zehirlenmesi 1
gökpınar gölü 1
aynı konuşmayı yapmak 4
şiir sokakta 3
SON İLANLAR
Güneykaya Belediyesi işçi alacak
Atakum Belediyesi engelli işçi alacak
Gölyaka Belediyesi eski hükümlü işçi alacak
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 50 işçi alacak
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Kilimli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Zonguldak Gökçebey SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam