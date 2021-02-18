Türk dünyası Meteoroloji formu Türkiye'de yapılacak
|18 Şubat 2021 13:52
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Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 19 Şubat 2021 Cuma günü (yarın) 84. kuruluş yıldönümünü, Türk Dünyası Meteoroloji servislerini "Çevrimiçi Türk Dünyası Meteoroloji Forumu" etkinliği altında, bir araya getirerek kutlayacak.
Forum, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sn. Fuat Oktay'ın himayelerinde, Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov'un katılımı, Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Dr. Bekir Pakdemirli'nin koordinesinde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımlarıyla ilk defa düzenlenecek.
İklim değişikliği etkilerinin giderek daha fazla hissedildiği ve meteorolojik afetlerin arttığı bir zamanda yapılacak forum ile Türk Dünyası Meteoroloji Servislerinin uluslararası platformlarda birlikte daha etkin hareket etmesi amaçlanıyor ve bu bağlamda forum sonunda Türk Dünyası Meteoroloji Birliği'nin kurulması hedefleniyor.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, formada yapacağı konuşmada Türk Dünyasına çağrıda bulunacak, Türk Dünyası Meteoroloji Birliği'nin kurulmasının önemine vurgu yapacak.
Covid-19 salgını tedbirleri nedeniyle zoom platformundan gerçekleştirilecek Türk Dünyası Meteoroloji Formuna; Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan Meteoroloji Genel Müdürleri, Meteoroloji'den sorumlu Bakanlar, Dünya Meteoroloji Örgütü Başkanı Prof. Gerhard Adrıan, ve o ülkelerde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçileri katılacak.
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