Akşener de Pençe-Kartal 2 Harekatı'ndaki 'sorumluluk' tartışmalarına katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pençe-Kartal 2 Harekatı'nda "sorumluluk" tartışmalarına ilişkin, "Sorumluluk siyasi irade olarak o talimatı veren sayın Erdoğan'dadır. O da kendisi bunu itiraf etmiş, kabullenmiş, sorumluluğu almış. Güzel bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

Akşener, Keçiören'de özel halk otobüsleri toplanma noktası olan Subayevleri durağını ziyaretinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Pençe-Kartal 2 Harekatı'nda sorumlunun, "Başkomutan ve yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanı'ndan, Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına, askerinden polisine ve istihbaratçısına kadar tüm mensuplarıyla Türkiye Cumhuriyeti devleti" olduğuna ilişkin açıklaması hatırlatılarak, "Sizce sorumlu kim?" diye sorulması üzerine Akşener, şu yanıtı verdi:

"Sayın Erdoğan, 'Sorumlu benim' demiş. Doğrudur, başkomutanlar talimat verir. Baştan aşağı başarılı olur inşallah Türkiye'nin terörle mücadelesindeki her adımı. Buradaki hiçbir kişi bunun tersini düşünmez. Evet, sorumluluk siyasi irade olarak o talimatı veren Sayın Erdoğan'dadır. O da kendisi bunu itiraf etmiş, kabullenmiş, sorumluluğu almış. Güzel bir şey. Üstlenmiş Sayın Erdoğan, bu güzel bir şey, takdir ettim."

Bir gazetecinin, Erdoğan'ın ifadesini yinelemesinin ardından Akşener, "Ne dediğini anladım da Sayın Erdoğan, 'Devlet eşittir benim' diyor. İyi, güzel de o zaman AK Parti Genel Başkanı olmayı bir kenara koysun. Hayatında bir kere hepimizin Cumhurbaşkanı olsun, çok fayda sağlayacak." diye konuştu.

TBMM Milli Savuma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz'ın, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkarılmasıyla ilgili açıklaması anımsatılan Akşener, şunları kaydetti:

"Bu ne devletmiş kardeşim. Hem bunlar yapılıyor, ondan sonra sorumluluk almak sıfır. Yine muhayyel bir devletin üzerine bırakılıyor. Kim bu devlet? İşte Sayın Erdoğan'ın söylediği gibi sorumluluk, siyasi iradenin olduğu, seçilmişlerin yönettiği bir mekanizma devlet. Onun bürokrasisi var. O bürokrata ister silahlı, ister sivil bürokrata kim talimat verir? Seçilmiş olan o şahıslar verir, o sorumluluk sahipleri verir. Dolayısıyla Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkarılması o durumda herhangi bir güvenlik bürokratının talimatıyla olmuşsa bu başka bir şey, İsmet Yılmaz'ın talimatıyla olmuşsa siyasetçi olarak bu başka bir şey. O sorumluluğu almaktır. Ya da Sayın Erdoğan'ın talimatıyla, oluruyla olmuşsa bu başka bir şeydir. Şimdi elinizi yıkayıp çıkamazsınız."