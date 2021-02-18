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İki bakanlıktan işbirliği: Okullarda uzmanlar 'animasyon' eğitimi verecek

Milli Eğitim ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının iş birliğinde başlatılan yeni projeye göre, İstanbul ve Ankara'daki pilot okullarda sektördeki uzmanlar derslere girecek, öğrenciler sektör işletmelerinde gerçek ortamlarda beceri eğitimi alacak
 18 Şubat 2021 13:58
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İki bakanlıktan işbirliği: Okullarda uzmanlar 'animasyon' eğitimi verecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, televizyon, görsel sanatlar, çizgi film ve animasyon alanlarında mesleki ve teknik eğitimde yeni bir proje için iş birliği yaptı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığında projenin görüşüldüğü toplantıya, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz ile bakanlık yetkilileri ve sektör temsilcileri katıldı.

Toplantıda, sektörün insan kaynağı ihtiyacı ayrıntılı olarak ele alındı. Sektörün üretim kapasitesini artırmak için eğitimde atılabilecek adımların değerlendirildiği toplantıda, İstanbul ve Ankara'da belirlenecek okullarda pilot proje gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Proje kapsamında, her iki ildeki okullar için müfredat yeniden oluşturulacak, sektördeki uzmanlar derslere girecek ve öğrenciler sektör işletmelerinde gerçek ortamlarda beceri eğitimi alacak.

Ayrıca okullardaki öğretmenlerin işbaşı ve mesleki gelişim eğitimleri de sektörler tarafından sağlanacak.
Anadolu Ajansı
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