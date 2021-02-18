Bakan Dönmez'den, Kastamonu'daki elektrik kesintileriyle ilgili açıklama
|18 Şubat 2021 14:04
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kastamonu'nun sahil kesiminde yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili, "Ekiplerimiz hava tahminleri doğrultusunda önceden hazırlıklarını yapmışlardı ama beklenilenin üstünde yağış aldı. Bundan dolayı da özellikle kırsal bölgelerde bazı kesintiler, hat kopmaları, direk yıkılması gibi durumlarla karşılaştık." dedi.
Bakan Dönmez, Kastamonu Valisi Avni Çakır'ı makamında ziyaret etti.
Dönmez, burada yaptığı konuşmada, hafta sonu başlayan zor hava şartları dolayısıyla başta Orta Karadeniz olmak üzere Batı Karadeniz ve Marmara Bölgesi'nin kuzeyinin yoğun yağış aldığını söyledi.
Yağışlar nedeniyle enerji altyapısında birtakım olumsuzluklar yaşandığını dile getiren Dönmez, "Gün gün, saat saat Ankara'daki kriz merkezimizde burada yapılan çalışmaları yakından takip ettik. Ekiplerimiz hava tahminleri doğrultusunda önceden hazırlıklarını yapmışlardı ama beklenilenin üstünde yağış aldı. Bundan dolayı da özellikle kırsal bölgelerde bazı kesintiler, hat kopmaları, direk yıkılması gibi durumlarla karşılaştık. Hamdolsun büyük oranda sıkıntıları aştık." diye konuştu.
Konuyla ilgili incelemelerde bulunacaklarını aktaran Dönmez, "Hem gaz dağıtım şirketi hem de elektrik dağıtım şirketi yetkililerimizden başta Kastamonu olmak üzere bölgedeki afetin etkili olduğu, kış şartlarının etkili olduğu diğer iller hakkında bilgi alacağız. Akabinde de bir ilçemize intikal ederek sahadaki çalışmaları inceleme imkanı bulacağız." ifadesini kullandı.
Bakan Dönmez, daha sonra koordinasyon toplantısına katıldı.
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